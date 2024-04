Dončić najprej v mesto angelov

Teksas je tik pred začetkom končnice v ligi NBA zajela prava košarkarska vročica, Dallas je tudi Miamiju pokazal, da se ni modro igrati z ognjem (111:92) in prišel do 50. zmage v sezoni. Luka Dončić je po simultanki proti Charlottu (130:104), kjer se je z 39 točkami poigral s porozno obrambo, tokrat hitro zašel v težave z osebnimi napakami, a tekmo vseeno zaključil z 29 točkami, le podaja in skok sta slovenskemu zvezdniku zmanjkala do novega trojnega dvojčka.

Dallas je nanizal 15 zmag na zadnjih 17 tekmah, skupno pa v sezoni prišel do okrogle 50., kar v izenačeni in kvalitetni zahodni konferenci ni mačji kašelj. Pri zmagovalcih jugozahodne divizije, Dallasu je to uspelo petič v klubski zgodovini, ključ do uspeha nista bila ne Dončić in ne Kyrie Irving (25 točk), Teksašani so se znova zanesli na vse bolj granitno obrambo. »Igrali smo drugi večer zapored in lahko sem le navdušen nad energijo, ki so jo fantje prikazali v napadu. Glavna pa je bila obramba, Miami je vrhunska ekipa, a smo bili dovolj agresivni in jih ustavili pri 92 točkah. To zgovorno priča o tem, kako dobro igramo,« je potek tekme, v kateri sta prva zvezdnika Vročice Jimmy Butler in Bam Adebayo skupaj dosegla le 20 točk, opisal Dallasov strateg Jason Kidd.

Vemo, kdo smo, ne bomo bežali stran od izziva.

V končnico v vlogi izzivalca

Do konca rednega dela sezone Dallas čakata še tekmi z Detroitom v noči na soboto in Oklahomo v nedeljo zvečer, tekmeca v končnici pa že poznajo. Tako kot v letih 2020 in 2021 se bodo v prvem krogu pomerili z Los Angeles Clippers, ekipa iz mesta angelov je obe seriji končala zmagoslavno, tudi tokrat bodo dvoboj začeli v vlogi rahlih favoritov in (verjetno) s prednostjo domačega terena. Če bi jih Dallas želel prehiteti na 4. mestu, bi morali dobiti obe preostali tekmi, LA pa izgubiti proti Utahu in Houstonu, kar je malo verjeten scenarij ... »Mislim, da si bomo lahko privoščili nekaj oddiha. Bomo videli, s kakšno postavo bomo odigrali v petek in nedeljo, malo odmora bi nam prišlo zelo prav, po drugi strani pa ne želimo porušiti ritma, v katerem smo v zadnjih tednih,« je Kidd posredno nakazal, da bo namesto lova za zmago prioriteta na zadnjih dveh tekmah počitek za glavne adute moštva.

»Zdaj je najbolj pomembno, da sklonimo glave in trdo delamo še naprej, pripravljeni smo na vse, kar nam lahko pripravijo v končnici. Vemo, kdo smo in zagotovo ne bomo bežali od izziva,« je samozavesten Irving, ki je ob 50. zmagi v žep pospravil še dodaten milijon ameriških zelencev za dobro sezono. Če bo Dallas nadaljeval v silovitem ritmu zadnjega meseca in pol, bi utegnila postati še mnogo boljša ...