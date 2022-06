Dež prekinjal, Aljaž pa izgubil

Wimbledon 2022 se je za slovenski tabor začel slabo. Aljažu Bedenetu, našemu edinemu udeležencu moškega dela turnirja, je spodletelo. Od 32-letnega Ljubljančana je bil s 4:6, 7:5, 6:4 in 7:5 boljši Nemec, doma iz Nürnberga, Maximilian Marterer. Uvodno nalogo je opravil prvi favorit Novak Đoković, s 3:1 v nizih proti Korejcu Kwonu, dež je premikal urnik nastopov Kaje Juvan in Tamare Zidanšek.

Dobre tri ure igre, ob dveh prekinitvah zaradi padavin, je trajala predstava našega vodilnega teniškega igralca in nemškega kvalifikanta. Res pa je slednji na lestvici ATP višje od Slovenca, ki je zaradi zdravstvenih težav izpustil večji del lanske sezone. Bedene je spodbudno začel, dobil prvi niz, takrat še ni kazalo na poraz. Pozneje pa nekaj priigranih priložnosti za igro na tekmečev servis Bedene ni izkoristil in tako je dvoboj šel po zlu.

Obe Slovenki na tem najodmevnejšem teniškem turnirju, Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, sta morali na svoja prva nastopa počakati, dež je krojil spored prvega wimbledonskega dne po svoje. Obe sta seveda nestrpno pričakovali premiero: Kaja prvič pod vodstvom novega trenerja Zorana Krajnca, Tamara z jasno željo, da dvigne tekmovalno formo na višjo raven kot v zadnjih predstavah pred prihodom v London.

Počaščena poljska čudežna deklica

V sanjskem teniškem nizu pa je Iga Šwiatek, št. 1 lestvice WTA. Prišla je z izjemno serijo 35 zmag, med drugim je osvojila tudi prejšnji turnir za grand slam, odprto prvenstvo Francije v Parizu, zdaj pa si želi več od uvrstitve v 4. krog, v katerem se je lani ustavila v Wimbledonu. Takrat jo je v treh nizih ugnala Tunizijka Ons Jabeur. Danes bo seveda najbolj priljubljena poljska športnica, za katero je v Parizu na tribunah pesti stiskal tudi sloviti nogometni rojak Robert Lewandowski, na osrednjem wimbledonskem igrišču favoritinja proti mladi Hrvatici Jani Fett.

Ste jasno izrazili željo, da bi začeli na osrednjem igrišču, ali je to za vas presenečenje – je bilo vprašanje za čudežno poljsko teniško deklico ob prihodu v London, nakar je odgovorila: »Uf, tega pa iz moje ekipe zares nismo naslovili na prireditelje, vem pa, da je nekaj razprav o tem, kdo bo tu začel. Se pa seveda počutim počaščeno, da so me izbrali. Tu je namreč veliko takšnih, ki so zmagovali in sploh uprizarjali velike predstave v tem posebnem okolju. In ne nazadnje – nisem tega pričakovala, saj je moj dosedanji najboljši wimbledonski dosežek lanska uvrstitev v 4. krog.« Kot vedno je Poljakinja, sicer tudi dobra prijateljica naše Kaje Juvan, govorila zelo spoštljivo o tekmicah, še posebno o Sereni Williams, zdaj povratnici v teniško karavano: »Vedno sem jo občudovala, nisem pa še nikdar z njo trenirala. Rada bi jo spoznala.«