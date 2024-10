Derbi se vrača: Slovan in Celje obujata legendarno rivalstvo!

Ogromno časa je minilo, odkar smo rokometni tekmi med Slovanom in Celjem nazadnje rekli derbi. Pravzaprav je bilo to še v nekdanji Jugoslaviji, ko sta Kolinska Slovan in Aero Celje bila epske bitke. Napočil je čas za obuditev rivalstva. Nocoj ob 18.30 se bosta na Kodeljevem srečali vodilni ekipi lige NLB. V zasedbi Uroša Zormana so trije nekdanji igralci Celja, toda Jaka Malus in Aljaž Panjtar še nista okrevala po poškodbah, nared pa je Stefan Žabić, za katerega bo imela tekma 9. kroga še dodaten čar.

Žabić je otrok celjske rokometne šole, poleti pa se je preselil k Slovanu, ki je z njim podpisal dveletno pogodbo, četudi je bil hudo poškodovan. Decembra lani si je strgal ahilovo tetivo in izpustil nadaljevanje sezone. Vrnil se je po desetih mesecih. Zdaj je pred njim dvoboj z matičnim klubom, ki v tej sezoni pod vodstvom Paula Pereire še ne pozna poraza in vodi na lestvici s 15 točkami. Le eno manj ima Slovan, ki je klonil samo pri prvakih iz Gorenja.

9 nastopov za Slovenijo ima Stefan Žabić.

»Seveda bo imela tekma zame dodaten pomen, ampak vsi smo profesionalci in to je del posla. Kožo so mi utrdile tekme, ko sem v mlajših letih kot posojeni igralec igral za Maribor,« ne bo imel nostalgije 203 cm visoki krožni napadalec, ki je dolgo čakal na vrnitev z bolniške.

Prva resna poškodba

»To je bila zame prva resna poškodba in takoj ena hujših za športnika. Mislim, da sem v tem času zrasel predvsem s psihološkega vidika in vse skupaj poskusil obrniti na pozitivno stran. Želel sem odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki sem jih imel prej. Zdaj sem povsem zdrav in nared za naslednje izzive,« je poln elana Žabić, ki še lovi tekmovalno formo. Na treh tekmah se ni vpisal med strelce, pomembnejši je njegov učinek v obrambi: »Za formo v napadu je nujen čas, v obrambi pa je ključna volja in te imam dovolj. Pogrešal sem rokomet.«

Derbi med Slovanom in Celjem bi lahko postal spet tradicionalen, meni 25-letni Stefan. »Upam, da bo tako, da se bo razvilo v nekaj več. To bi bilo dobro za slovenski rokomet. Tako kot so ambicije Slovana, ki je zdaj postal eden od kandidatov za naslov,« meni Žabić, ki ima že precej izkušenj z igranjem v EHF ligi prvakov, kamor merijo Kodeljevčani.

Veliko neznank

Celjani še ne poznajo poraza, uspešni so bili tudi v pokalu EHF v Gračanici. Lahko njihovo serijo prekinejo rdeči tigri? »Bomo videli, težko je napovedovati, kako se bo razpletlo. Obe ekipi sta sestavljeni skoraj povsem na novo. Tekma vsekakor ne bo odločilna v boju za naslov. Nihče ne ve točno, kje je. Dejstvo je, da so izkušnje na naši strani, igramo doma in če se nam bodo stvari izšle, si lahko obetamo pozitiven rezultat,« ostaja previden Žabić,« ki je pred dvema letoma igral za Slovenijo na svetovnem prvenstvu na Poljskem.

Letošnji euro je izpustil zaradi poškodbe. Se je tudi zaradi selektorja Zormana odločil priti k Slovanu? »Poškodba mi je prekrižala več načrtov. Slovan je imel največ posluha za moje težave. Seveda bi se rad vrnil na reprezentančno raven in morda prišel v ekipo za januarsko EP v Zagrebu. Toda do takrat me čaka veliko dela na klubski ravni.«