Danska izgubila, Eriksen zmagal

Na stadionu Parken je bilo že vse nared za veliko dansko slavje, toda namesto načrtovane zmage domačih nogometašev nad Finci, ki jo je že vnaprej vpisalo več kot 20.000 rdeče-belih navijačev, kolikor jih je bilo predvčerajšnjim na tribunah arene v Københavnu, so doživeli pravo nočno moro. Favorizirani izbranci selektorja Kasperja Hjulmanda so namreč v evropsko prvenstvo startali z nepričakovanim porazom (0:1), ki ga bodo poskušali čim prej pozabiti, kljub uvodnemu neuspehu pa je na koncu veselje vendarle pretehtalo nad razočaranjem. Vsem po vrsti je namreč močno odleglo, ko so iz bolnišnice dobili novo potrditev, da je njihov zvezdnik Christian Eriksen ušel smrti. Ni veliko manjkalo, pa bi se nordijski dvoboj sprevrgel v pravo tragedijo.



V 43. minuti tekme se je namreč danski maestro kar na lepem – ne da bi se ga kdor koli dotaknil – zgrudil kot pokošen. Ker je Eriksenu prenehalo biti srce, so ga začeli zdravniki oživljati, vidno pretreseni soigralci pa so ga obstopili kakor varnostniki, da so zakrili pogled na njegovo reševanje. Hkrati so ob igrišču mirili njegovo šokirano življenjsko sopotnico Sabrino Kvist Jensen, ki ima – mimogrede – s Christianom dva otroka. »Ko smo pritekli k Eriksenu, je še dihal in imel srčni utrip. Toda nato se je njegovo stanje v hipu drastično poslabšalo. Začeli smo masirati njegovo srce. Zraven je bil tudi zdravnik s stadiona, vsa ekipa ... Skupaj smo ga oživljali in ga vrnili v življenje. To je bilo sijajno ekipno delo,« je razkril danski reprezentančni zdravnik Martin Boesen in zaupal, da je z (ne)srečnim 29-letnim asom milanskega Interja, ko je po 14 minutah nudenja prve pomoči spet prišel k zavesti, izmenjal nekaj besed, preden so ga odpeljali v bolnišnico. Zmagalo je življenje Tekmo so prekinili in jo po slabih dveh urah – tudi na željo Eriksena, ki se je javil z bolniške postelje in med drugimi govoril tudi s kapetanom Simonom Kjærjem – nadaljevali, nad čimer so mnogi (med njimi tudi legendarna Michael Laudrup in Peter Schmeichel) izrazili precejšnje ogorčenje. Danci so imeli še naprej veliko (terensko) premoč, vendar pa je tudi zaradi zgoščene finske obrambe niso znali unovčiti. Še več; v 60. minuti so doživeli nov šok, potem ko so suomiji iz edinega strela proti domačim vratom dosegli gol. Strelec zgodovinskega prvega zadetka za sove, kakor v domovini tudi pravijo finskim nogometnim reprezentantom, na evropskem prvenstvu je bil Joel Pohjanpalo. Gostitelji so še naprej pritiskali in v 74. minuti izsilili enajstmetrovko, ki pa jo je v Bratislavi rojeni finski vratar Lukaš Hradecky ubranil Pierru Emilu Højbjergu. Modro-beli, ki prvič igrajo na velikem tekmovanju, so do konca zadržali minimalno prednost in iz spoštovanja do Eriksena zadržano proslavili senzacionalno zmago, s katero so si prislužili milijon evrov. A to je bilo v soboto drugotnega pomena.



»Ves čas sem imel pred očmi le to, kako gre Christianu,« je izjavil Pohjanpalo in po krajšem predahu pristavil, da je Eriksen sam želel, da bi se tekma nadaljevala. Z velikim cmokom v grlu je pred novinarje stopil tudi Hjulmand. »Na tleh smo imeli igralca, ki se je boril za življenje. Nogomet in rezultat na takšen dan nista pomembna. Zmagalo je življenje,« je poudaril danski selektor, presrečen, da gre Eriksenu bolje.

