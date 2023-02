Čudežni Slovenec bi osvojil sončno pot

Nova sezona, dobri stari Tadej Pogačar. Tako se je dobršen del kolesarskega sveta odzval na začetek leta svetovne številke ena, ki je z napadom že 42 km pred ciljem odločil dirko Jaen Paraiso Interior. Čeprav gre za malo znano preizkušnjo skozi andaluzijske oljčnike, je kapetan ekipe UAE navdušil z brezkompromisnim slogom dirkanja. Mu bo zmago prinesel tudi na prvem etapnem izzivu v letu 2023?

»Čudežni Pogačar« so v italijanski Gazzetti dello Sport zapisali o predstavi slovenskega zvezdnika na osmih makadamskih odsekih. Kljub lovu dveh ekip svetovne serije Ineos in Arkea Samsic si je prikolesaril odločilno prednost. Tako je četrto sezono zapored dobil svojo prvo dirko v sezoni, vendar je prvič, odkar je leta 2019 prestopil med profesionalce, zmagal že na prvi tekmovalni dan v letu. V krstni sezoni mu je to uspelo ob devetem startu (2. etapa dirke po Algarvu), leta 2020 na drugi tekmovalni dan (2. etapa dirke po Valencii), v 2021 na tretji in 2022 na četrti dan (3. in 4. etapa dirke po ZAE).

Pričakovati je, da bo tokrat najboljši tudi ob drugem startu, 69. dirka po Andaluziji se bo danes namreč začela s kraljevsko etapo. Na 179 km dolgi preizkušnji (Puente de Genave–Santiago de la Espada) bo morala karavana premagati pet kategoriziranih vzponov, zadnji trije bodo prve kategorije. Po zadnjem na Despiernacaballos bo do cilja vodil osemkilometrski spust. »Takoj bomo videli, kje smo,« je traso petdnevne sončne poti (Ruta del Sol) komentiral Andrej Hauptman, športni direktor ekipe UAE, pri kateri se bo Domen Novak prvič preizkusil kot Pogačarjev pomočnik na ključnih klancih. Za tekmece bo imel tudi nekdanje moštvene kolege iz Bahraina Victoriousa, ki jih bo vodil športni direktor Gorazd Štangelj.

Trojna španska nevarnost

V njegovi zasedbi bo Matej Mohorič lovec na etapne zmage in pomočnik dveh adutov za vrh v skupnem seštevku. »Že prva etapa bo kraljevska, saj je najbolj zahtevna. Ključni bosta tudi zadnji dve etapi, čeprav nobena ne bo lahka. Mikel Landa bo naš kapetan, vodja bo tudi Santiago Buitrago, Jack Haig pa ju bo podprl v odločilnih etapah,« je o boju s Pogačarjem in druščino povedal Štangelj. Za Haiga bo to prvi start po hudem padcu v 5. etapi lanskega Toura, na kateri so se končale sanje Primoža Rogliča o rumeni majici …

»Od prvega do zadnjega dne bo to prava bitka. Z Lando ali Buitragom se želimo uvrstiti na oder za zmagovalce v skupnem seštevku, želimo pa si dobiti tudi vsaj eno etapo, morda še kakšno več. Zmage bomo lovili od uvodne preizkušnje,« bojevite »bahrajnce« napoveduje Novomeščan. Poleg Lande bo imel Pogačar še vsaj dva nevarna španska tekmeca. Enric Mas, lani drugi za Pogačarjem na dirki po Lombardiji, bo kapetan Movistarja, adut Ineosa pa bo 22-letni Carlos Rodriguez. Prvi mož Ineosa bi sicer moral biti zmagovalec Toura 2019 Egan Bernal, ki pa ga ob vračanju po grozovitem padcu na treningu v Kolumbiji pred dobrim letom dni spremljajo številne težave. Nastopu se je odpovedal zaradi bolečin v kolenu.