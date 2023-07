Članice razočarale, a prihaja rod, ki je že zlat

Junija je Ljubljana gostila košarkarsko evropsko prvenstvo članic, Slovenija je razočarala. Pravi obliž na rano je prišel mesec kasneje. Mladinke so v Turčiji brez izgubljene tekme postale evropske prvakinje. »Zdaj dojemam, kaj nam je uspelo. Ponosna sem na ekipo, imeli smo krasno vzdušje, borile smo se druga za drugo.

Domače evropsko prvenstvo članic se ni končalo, kot smo si želele. Tudi zato je bilo pri nas v Turčiji še več motiva,« začne pogovor 17-letna krilna igralka, Konjičanka Ajša Sivka (njen oče Boštjan je bil izvrsten košarkar), ki je bila izbrana tudi za najkoristnejšo igralko prvenstva. Ob njej je mesto v prvi peterki EP našla še 17-letna organizatorica igre Lea Bartelme. Reprezentanco je smelo vodil selektor Ernest Novak (tudi sam svoj čas košarkar, danes trener ŽKD Akson Ilirije). Novak se je dobro odzval in prilagajal igro Slovenije. Tako je proti Srbiji v polfinalu onemogočil srbsko košarkarico Katarino Knežević, ki je na prvenstvu s 50-odstotno natančnostjo zadevala trojke, proti Sloveniji je dvakrat zgrešila. Novak je v finalu proti Franciji (63:61 za Slovenijo, Bartelme 22 točk, Sivka 20, Zoja Štirn 15) smotrno stavil na consko obrambo, s katero ima francoska košarka že pregovorno težave.

Ceni in spoštuje

»Na vsako ekipo smo se dobro pripravile, igrale smo moderno košarko,« pritrdi Ajša Sivka, ta je na prvenstvu beležila po 15,9 točke, 9,3 skoka in tri podaje na tekmo. Ekipi se je Sivkova zaradi evropskega prvenstva članic, tam je bila ena redkih svetlih točk, pridružila pozno in se skozi prvenstvo v Turčiji še uigravala z ekipo. »Igranje za Slovenijo je zame izjemna čast. Nagrada MVP je dokaz, da nekaj delam dobro, ne bi pa mi uspelo, če ne bi imela ob sebi takšne ekipe,« je poštena in odkrita Sivkova, ki je na turnirju blestela tudi s svojim metom z razdalje – 15 trojk je dosegla ob skoraj 50-odstotni natančnosti. Kako gre Ajši v Turčiji, so pozorno spremljali tudi v italijanskem evroligašu Famila Schio, katerega članica je.

»Od nove sezone pričakujem veliko, želim izrabiti vsako minuto,« je odločna Ajša, ki bo tudi v novem tekmovalnem obdobju igrala pod taktirko slovenskega selektorja, sicer pa trenerja italijanskih ligašic Georgiosa Dikaioulakosa, ki ga ceni in spoštuje. »Vesela sem, ker mi zaupa,« dodaja Sivkova, nad katere kariero bdi nekdanji košarkar Ado Fazlić.

Celje za zrelost

Medtem ko se Ajša razvija na tujem, je Lea Bartelme organizatorica igre serijskih državnih in regionalnih prvakinj ŽKK Cinkarne Celje. »Bile smo ekipa, ki ni nikoli popustila. Vsaka je točno vedela, kaj mora storiti, svoje ambicije smo podredile reprezentanci. Iz tekme v tekmo smo rasle,« pravi Lea. »Na začetku priprav smo si za cilj zadale polfinale EP, potem smo hotele zlato. Na poti do naslova smo imele zaradi žreba tudi nekaj sreče,« realno pove Lea Bartelme, ki se zaveda, da sreča spremlja pogumne. Sama je odigrala zrelo in mirno.

»Pozna se mi, da igram resno člansko košarko v Celju, za menoj sta dva finala regionalne lige, zato vem, kako se odzvati,« še doda Lea, ki je bila z 9,5 podaje na tekmo tudi prva asistentka prvenstva. V košarko se je zaljubila v 1. razredu OŠ Kisovec, od koder prihaja, pred selitvijo v Celje (tam trenira pod taktirko Damirja Grgića) je igrala za KK Felix Zagorje. Pozorno spremlja igre Teje Oblak in Nike Barič ter se skuša od njiju čim več naučiti