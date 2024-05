Prvič po diagnozi Kate Middleton: pomenljivo dejanje princa Williama

Valižanski princ William se odpravlja na obisk Cornwalla in na prvi uradni obisk otočja Scilly, odkar je s tem, ko je njegov oče zasedel prestol, postal vojvoda te grofije, piše Mail Online.

V dneh, ko se bo tam mudil, bo obiskal kraj Newquay, kjer bo pod njegovim nadzorom zraslo naselje za brezdomne in se sestal s projektanti ter izvajalci del, naslednji dan ga čaka obisk otočja Scilly.

Tam bo na največjem in najgosteje naseljenem otoku St. Mary obiskal tovorno in potniško pristanišče, ki ga upravlja vojvodstvo, nato ga čaka še obisk bolnišnice z istim imenom.

Majhna bolnišnica nudi bolnišnično, ambulantno ter celovito oskrbo prebivalcem in obiskovalcem otočja Scilly.

Sam obisk ne bi bil nič posebnega, če ne bi šlo za prvo večdnevno potovanje princa, odkar je znano, da je njegova žena Kate Middleton zbolela za rakom.

Prav to, da ga čez noč ne bo doma, kraljevi oboževalci razumejo kot dobro znamenje in so prepričani, da se zdravje princese Kate obrača na bolje.