V kinematografe prihaja film o dobrodelnem junaku Mihi Deželaku

Radijski voditelj Miha Deželak je eden največjih slovenskih dobrodelnih junakov. Vsako leto pridno poganja pedale in zbira denar za otroke iz socialno ogroženih družin, pri čemer mu pomagajo številni znani obrazi, letos pa bo startal desetič. V luči jubilejne dobrodelne akcije Deželak Junak so na Radiu 1 poskrbeli za svojevrstno presenečenje, s katerim se bodo poklonili vsem dobrodelnim Slovencem.

»V ponedeljek, 13. maja, se bomo v Cineplexxu v Ljubljani na Rudniku zbrali čisto vsi voditelji in tja vabimo tudi vse vas poslušalce. Pred nami je premiera filma Dežela junakov. To je film, ki zajema deset let akcije, vendar to ni le film o Deželaku. Je film o solidarnosti, prijateljstvu, ljubezni, počitnicah otrok iz socialno ogroženih družin. Skratka, junaški film o vseh vas, ki ste v teh desetih letih pomagali spisati na tisoče nepozabnih zgodb s srečnim koncem. To ni film o dobrodelnosti, to ni film o junaku, to je film, s katerim si želimo pokloniti vsej Sloveniji – edini deželi junakov na svetu,« je svečano naznanil Denis Avdić.

Po ljubljanski premieri se Miha Deželak in film Dežela junakov odpravljata na turnejo po Sloveniji v sklopu kinematografa Cineplexx. 15. maja bo v Mariboru, 16. maja v Novem mestu, 20. maja v Celju, 22. maja v Kranju, 23. maja v Murski Soboti in 27. maja v Kopru. Vse predstave se bodo začele ob 18. uri, ves izkupiček od prodaje vstopnic pa bo šel za počitnice otrok.