Snežni meteži in plazovi grozijo kraljevski etapi

Enajsta etapa Avstralcu

Caleb Ewan je zmagal v 11. etapi Gira, 221 km dolga pot je vodila od Carpija do kraja Novi Ligure. Avstralec je bil v sprintu močnejši od Francoza Arnauda Demara in Nemca Pascala Ackermanna. V skupnem seštevku je na vrhu vse ostalo enako, rožnato majico vodilnega nosi Italijan Valerio Conti, drugouvrščeni Primož Roglič pa zaostaja 1:50 minute.

Pripravili več rezervnih različic

LOVERE – Prireditelji kolesarske dirke po Italiji se s snegom na najvišjih prelazih spopadajo skoraj vsako leto, letošnje težave pa so zaradi nenavadno hladnega in deževnega maja nekaj posebnega.Letos tudi v italijanskem visokogorju vladajo ekstremne razmere, prvič se bodo kolesarji na Giru z njimi srečali že jutri. Cilj etape bo pri jezeru Serru na 2200 metrih, kjer je zadnje dni snežilo. »Cesto na vzponu do jezera Serru lahko splužimo tudi v zadnjem trenutku, če bo treba, zato me petkova etapa ne skrbi pretirano,« ocenjuje. V primeru zametov in nizkih temperatur bi lahko cilj etape prestavili tudi nižje, o tem bodo odločali pred startom. A vremenska napoved je vse prej kot spodbudna, kolesarje naj bi ves vikend spremljali dež in temperature tik nad lediščem. Največ sivih las 60-letnemu Vegniju povzroča torkova kraljevska etapa, ki bi morala biti vrhunec 102. Gira. Kolesarji naj bi se najprej povzpeli na Passo Gavia, kjer jih cesta pelje na 2621 metrov nadmorske višine, Gavia je tudi najvišja točka letošnjega Gira. V nadaljevanju etape jih čaka še zahtevnejši Mortirolo, nato pa spust proti cilju v Ponte di Legnu.»Spopadamo se s snegom in se trudimo cesto narediti prevozno, a so razmere zahtevne zaradi plazov; snežna odeja je ponekod debela štiri metre,« pravi, član ekipe, ki se muči z odstranjevanjem snega na slovitem prelazu, na katerem so bili številni epski boji na rožnati pentlji. Najbolj ikonična je bila zmagaleta 1988, ki je vrh prelaza prečkal v hudem metežu. Prireditelje še bolj kot sneg in dež skrbijo plazovi. Če bi jim na katerem od odsekov zasulo cesto, jim bo zmanjkalo časa, da jo uredijo do prihoda karavane. Župan Ponte di Legnave, kakšne težave lahko povzroči sneg: »Leta 2013 je bilo vreme podobno, takrat je bil v našem kraju start etape, ki so jo naknadno zaradi nizkih temperatur odpovedali, kaj podobnega se lahko zgodi tudi letos.« Pripravljene imajo tudi rezervne možnosti, če bi Gavia ostala neprevozna. Težave s snegom so prireditelji že večkrat reševali tudi med etapo, nekajkrat s katastrofalnim učinkom. Leta 2014 so poskrbeli za komunikacijski šum, ko je nekaj ekip razumelo, da bo spust s Stelvia zaradi snega in dežja nevtraliziran, spet drugi so dirkali na polno. Eden od teh je bil, ki je napadel tik pred vrhom vzpona in nadaljeval tudi na spustu, v cilju pa je s skoraj dvema minutama prednosti oblekel rožnato majico. Takrat je bilo v pelotonu precej hude krvi, zato bodo Vegni in njegovi sodelavci zelo previdni, da se jim ne bi ponovilo kaj podobnega.