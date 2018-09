Ne dovoliti, da ponovno uženejo sami sebe

Brazilija se sliši strašno

Gostitelji Bolgari v težavah

Skupine svetovnega prvenstva v drugem delu tekmovanja so poleg slovenske naslednje – skupina E (Milano): Italija, ta je prenesla 15 točk, Nizozemska 11, Rusija 10, Finska 6; skupina G (Sofija): ZDA 13, Iran 11, Bolgarija in Kanada po 9; skupina H (Varna): Poljska 15, Srbija 12, Francija 11, Argentina 6.

SP, skupina F, Bologna

1. Brazilija 5 4 1 13:6 11

2. Belgija 5 3 2 11:8 10

3. Slovenija 5 3 2 12:10 9

4. Avstralija 5 2 3 9:11 7

Bologna – Slovenski odbojkarji so uvodni del svetovnega prvenstva v Italiji končali z dvema porazoma. Najprej so bili od fantov selektorjaboljši Argentinci z 2.3 (-18, 22, 27, -17, -13), nato pa v Firencah tudi gostitelji Italijani, izid je bil 1:3 (23, -19, -13, -18). Da sta začetni udarec in sprejem prvi pogoj za uspešno igro, se je pokazalo tudi proti azzurrom; ko je Slovenija še imela niti v svojih rokah, je prevladovala, ko je intenzivnost padla, pa so zadihali tudi v italijanski vrsti, kjer so pri servisih pozneje prav tako prišli na svoj račun. Slovenska reprezentanca je tako predtekmovalno skupino A končala na tretjem mestu, s tremi zmagami in dvema porazoma. Osvojila je devet točk (vrstni red Italija 15 točk, Belgija 10, Slovenija 9, Argentina 6, Japonska 5, Dominikanska republika brez točke), te nosi v nadaljnje tekmovanje šestnajstih najboljših ekip oziroma v skupino F v Bologni z Brazilijo (11 točk), Belgijo (10) in Avstralijo (7).Iz te skupine se bodo med najboljših šest reprezentanc v tretji del tekmovanja uvrstile zmagovalke štirih skupin in še dve najboljši drugouvrščeni ekipi. Sistem tekmovanja na SP je torej težko razumljiv; Slovenija je v uvodnem delu že igrala z Belgijo in jo premagala s 3:2, zdaj se bo z odbojkarskimi rdečimi vragi soočila še enkrat. Kovačevim fantom sta dva dneva premora do naslednje tekme prišla še kako prav, potrebujejo počitek, pa tudi zdravniki in fizioterapevti morajo poskušati rešiti zdravstvene težave, ki se jih je nabralo (). Vozni red slovenskih odbojkarjev v drugem delu je naslednji: jutri ob 20.30 Belgija, v soboto ob isti uri Brazilija, olimpijski prvak iz Ria de Janeira, in Avstralija v nedeljo (17.00).Torej, sistem tekmovanja in urnik tekem na mundialu v Italiji in Bolgariji sta nelogično zapletena, za vidni uspeh slovenske reprezentance pa se bo morala razplesti kakovost igre varovancev selektorja Slobodana Kovača. »Menim, da smo v drugem delu svetovnega prvenstva padli v dobro skupino, iz nje lahko veliko potegnemo. Škoda je, ker nimamo kakšne točke več, predvsem obžalujemo izgubo dveh točk proti Argentini. Zadnja leta se neprestano ponavljamo, da lahko igramo z vsakim, a res verjamemo v to, da lahko premagamo vsakogar. Menim, da lahko le s takšnim razmišljanjem proti tekmecem, kot je Brazilija, upamo na uspeh,« je menil slovenski sprejemalec. Podobnega mnenja je kapetan reprezentance»Nima pomena več gledati nazaj, osredotočiti se moramo na naslednje tekme. V prvem delu smo odigrali tri težke tekme, na dveh je bilo pet nizov, normalno je, da nam je to vzelo nekaj eksplozivnosti in energije. Ritem tekem je prav ubijalski, tudi s tremi dvoboji v treh dneh v drugem delu tekmovanja bo tako. Še vedno verjamemo vase. Niti ni pomembno, s kom bomo igrali v nadaljevanju, vsaka ekipa ima svoje prednosti in slabosti, te je treba le znati izrabiti. Veliko je odvisno, kakšen dan imaš, sami lahko le upamo na to, da bomo imeli dobre, tekmeci pa morebiti malce slabše. Brazilija se sliši strašno, a ni nepremagljiva, kar se je pokazalo tudi na tem prvenstvu. Menim, da ne smemo gledati na tekmece, osredotočiti se moramo nase. Ne smemo dovoliti, da premagamo sami sebe, kot se je to dogodilo na zadnjih tekmah,« samozavest dviga Tine Urnaut.M. U.