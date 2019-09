Maribor je prvič letos na vrhu lestvic

LJUBLJANA – Derbi v Ljubljani, ki se je začel z minuto molka v spomin na preminula nekdanja trenerja zmajev Suada Beširevića in Vukašina Višnjevca, se je končal z zmago Maribora.



Obračun v Stožicah se je začel po notah Mariborčanov, ki so že v 51. sekundi povedli. Dino Hotić je podal z desne strani v kazenski prostor, kjer je bil sam Luka Zahovič in z glavo dosegel zadetek. Rok Kronaveter, nekdanji član Olimpije, je v 16. minuti podvojil prednost Maribora. Spet je bil podajalec Hotić.



V 33. minuti pa so se le razveselili tudi domači navijači, saj so gostitelji zmanjšali zaostanek. Po podaji Tomislava Tomića z leve strani je zadel Luka Menalo. V 54. minuti je Ante Vukušić dosegel svoj osmi gol sezone. Vukušić je imel na voljo najstrožjo kazen, njegov strel je Kenan Pirić obranil, toda Vukušić je odbitek pospravil v mrežo.



Ko je že kazalo, da se bosta ekipi razšli brez zmagovalca, pa si je Vidmar privoščil usodno napako. Eric Boakye mu je že v sodniškem dodatku poslal žogo v kazenski prostor, on pa jo je s kolenom odbil do Kronavetra, ki jo je brez težav spravil v mrežo. Piko na i zmagi gostov je v peti minuti sodniškega dodatka postavil Rudi Požeg Vancaš z golom iz bližine po Kronavetrovi podaji.



Ljubljančani bodo v 13. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Kranju, Mariborčani pa bodo dan prej gostili Muro.