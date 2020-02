Lisičke se bodo na progo podale ob 10. uri

Letošnja 56. Zlata lisica bo danes in v nedeljo v Kranjski Gori. Danes se bo veleslalom s prvo vožnjo začel ob 10. uri (druga ob 13.), nedeljski slalom pa s prvo vožnjo ob 10.15 (finale ob 13.45). Vodja tekmovanja Mitja Dragšič je dejal, da bo proga zelo dobro pripravljena.



Nastopilo bo 57 veleslalomistk iz 21 držav, tekmovanje bo začela Norvežanka Mina Fürst Holtmann, prvo jakostno skupino pa bo s številko 15 sklenila Meta Hrovat. Kot 17. po vrsti se bo s starta pognala Tina Robnik, število 26 ima Ana Bucik, 40 Neja Dvornik, 53 Rebeka Oblak, 57 pa Nika Tomšič.



Organizatorji so bili zaradi vremena osmič v zgodovini primorani tekmi s Štajerskega preseliti na Gorenjsko, nazadnje je bilo to leta 2018.