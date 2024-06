Čeferin obiskal Slovence in zabil lep gol

Slovensko reprezentanco je včeraj v njeni bazi v Wuppertalu obiskal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je nato skupaj z drugimi gosti odigral tudi zanimivo prijateljsko tekmo in zabil tudi gol popoldneva z velike razdalje. Čeferin je zadovoljen z doslej videnim na euru 2024.

»Na prvenstvu vidimo veliko golov, užival sem na vsaki tekmi. Vse je popolno. Vsi smo čustveni, ko gledamo slovenske navijače. Lagal bi, če ne bi potrdil, da navijam za Slovenijo. Navijači so fantastični. Pričakujem jih pa v Münchnu še več, ker je bližje in verjetno bi vsi radi nek takšen ex-jugoslovanski dvoboj,« je povedal Čeferin in dodal: »Gledal sem tudi tekmo Srbije in Anglije. Srbi imajo zelo dobro ekipo. Če mislimo, da bomo Srbe z lahkoto premagali ali računamo na tri točke, potem smo malce naivni. Absolutno pa so oni naivni, če mislijo, da jim bo lahko proti Sloveniji. Pričakujem velik spektakel.«

Aleksander Čeferin, predsednik NZS Radenko Mijatović in vratar Jan Oblak v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

Igralci so opravili le regeneracijo po nedeljski tekmi z Dansko (1:1), med njimi je spregovoril Andraž Šporar, ki preživlja prav posebne dneve. Najprej je v nedeljo prvič nastopil na tekmi nogometnega eura in te premiere glede na ves adrenalin in imenitno ozračje razprodanih tribun v Stuttgartu zlepa ne bo pozabil. Včerajšnji ponedeljek je bil zanj drugačen od drugih, saj je njegov sin praznoval 1. rojstni dan, obenem se je zanj in soigralce že začelo odštevanje do izziva münchenskega četrtka in tekme s Srbijo.

»Prav imate, res so to zame posebni dnevi. Sin je zdaj star eno leto, jasno, ne zaveda se še, da mu oče igra na evropskem prvenstvu, bil pa je na stadionu. Poljubil sem ga vnaprej za njegov rojstni dan, ker pač na ta ponedeljek, ko smo bili že v naši bazi v Wuppertalu, nismo bili skupaj z družino. Ni kaj: zdaj je na prvenstvu iz našega zornega kota vse namenjeno pripravi na četrtkovo tekmo s Srbijo,« se zaveda 30-letni Ljubljančan.

Šporar sodi med bolj samozavestne slovenske nogometaše. FOTO: Leon Vidic

Dovolj časa za spanec

Premiere in imenitnega navijanja v Stuttgartu zlepa ne bo pozabil, obenem se že veseli novega spektakla v bavarski metropoli: »Meni je najlepše, ko pridem na igrišče in skupaj z množico naših privržencev sredi Nemčije pojemo Zdravljico. To nam pred tekmo priliva neko posebno energijo, adrenalina je takrat pri vsakomur od nas res veliko. Vedno rečem: za takšne tekme se živi, moraš se prepustiti užitku in odgnati pritisk. In če pomislite, da bo v četrtek v Münchnu še več Slovencev kot na tej prvi tekmi, smo res neučakani. Vsi skupaj se prav veselimo tega četrtkovega popoldneva.«

Čeferin se je srečal tudi z vodstvom Nogometne zveze Slovenije. FOTO: Leon Vidic

Jasno, naloge pa se bo treba lotiti zelo resno, tudi srbski nogometaši so se namreč na premieri proti Angležem pokazali v konkurenčni podobi, le da ob porazu z 0:1 niso osvojili točke. »Prepričan sem, da če bomo proti Srbiji večji del tekme igrali tako, kot smo v drugem polčasu proti Danski, bomo v Münchnu zmagali,« razmišlja Šporar in nadaljuje:»Med dvema tekmama so na prvenstvu trije prosti dnevi. Kajpak se je treba v tem času zbrati in umiriti. Imamo vrhunske razmere za bivanje, dovolj časa je za dober spanec. V četrtek je pred nami nova najpomembnejša preizkušnja. Za tri točke moramo garali na vso moč.«

Drugi polčas uvodne predstave četrtkovih slovenskih tekmecev si je naš napadalec ogledal, tudi sicer spremlja druge tekme eura: »Res pa je, da ne gledam tekem ob treh, šestih in devetih ... Ne morem ves dan gledati nogometa. Raje se malo 'odklopim' od igrišča in žoge,« je sklenil pogovor v pričakovanju velikega četrtka.