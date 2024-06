Carlsen razred zase

Magnus Carlsen je v zaključku superturnirja v norveškem Stavangerju zanesljivo ohranil prednost pred zasledovalci in tako prišel do svoje šeste prestižne lovorike na domačem prizorišču. Oba tekmeca v zaključku, Alirezo Firouzjo s črnimi figurami in Fabiana Caruano z belimi, je premagal povsem v svojem slogu. S čvrsto in pragmatično igro v standardnem šahu je dvakrat remiziral, nato pa demonstriral svoj izjemen občutek in tehniko v hitrejšem tempu ter dodatni hitropotezni partiji prepričljivo odločil v svojo korist. Ob treh zmagah in enem porazu v standardnem tempu je bil uspešen v petih dodatnih hitropoteznih partijah od šestih. Na koncu je najbližjega zasledovalca in lanskoletnega zmagovalca, Američana Hikaruja Nakamuro, prehitel za celi dve točki.

Slednji je sicer edini od igralcev ostal neporažen v standardnem tempu, v katerem je z odličnimi predstavami po letu 2015 ponovno uspel preseči ratinško znamko 2800 točk in se prebiti na drugo mesto svetovne ratinške lestvice. Presenetljivo se je precej slabše odrezal v hitropoteznem tempu, v katerem sicer upravičeno velja za velikega specialista. Tokrat pa je bil v osmih hitropoteznih partijah uspešen samo trikrat, kar ga je bržčas stalo možnosti, da ponovi lanski podvig. S svojimi predstavami in končnim tretjim mestom je zagotovo zelo zadovoljen indijski mladenič Pragnananda, ki mu bosta posebej v spominu ostali njegovi dve izjemni zmagi z belimi figurami proti Carlsnu in Caruani, saj je oba tokrat uspel prvič premagati v standardnem šahu.

Chess

BELI NA POTEZI Caruana – Pragnananda, Stavanger 2024. Kako je beli prišel do odločilne materialne prednosti? REŠITEV: 1.Lb4! Sb7 (Na 1…Sb3 ali 1…Sd7 sledi 2.Dd6+ z matom v nekaj potezah.) 2.De4+ in črni izgubi skakača ali po odkritem šahu z lovcem damo. Mladi Indijec je zato v tem trenutku priznal poraz.

Prepričljiva Kitajka

Za še eno v nizu razočaranj pa je poskrbel aktualni svetovni prvak Ding Liren, ki je s precejšnjim zaostankom ponovno končal na zadnjem mestu. Med tretjim in šestim krogom je doživel štiri zaporedne poraze v standardnem tempu in je bil po lastnih besedah zelo blizu temu, da predčasno odstopi s turnirja. Tega nato ni storil in se je do konca v igri vseeno uspel precej stabilizirati. A s slabimi predstavami je izpadel iz najboljše deseterice svetovne ratinške lestvice, če kmalu ne bo našel izhoda iz velike krize pa bo do konca leta zanesljivo ostal tudi brez naslova.

Zelo suverena pa je na položaju svetovne prvakinje njegova rojakinja Ju Wenjun, ki je enako prepričljivo kot Carlsen slavila na ženskem turnirju. Od drugouvrščene Ukrajinke Ane Muzičuk je bila boljša za cele tri točke, s svojimi predstavami pa je ponovno nakazala, da konca njene vladavine na ženskem prestolu še ni na vidiku.