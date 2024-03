Boljša je v skakanju kot računanju

V Lahtiju so se s kvalifikacijami skakalk včeraj začele tako imenovane smučarske igre Salpausselkä, ki so ena od najstarejših vsakoletnih mednarodnih prireditev v skokih, tekih in nordijski kombinaciji. Tokratno tekmovanje bo že 101. po vrsti, prvič so ga namreč po zgledu preizkušenj na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom izpeljali že davnega leta 1923.

Čeprav Finska že vrsto let spada med države z najvišjim indeksom enakosti spolov (mimogrede: Finke so kot prve ženske na svetu tako pasivno kot aktivno volilno pravico dobile že 1. junija leta 1906), so tekme najboljših skakalk v spored smučarskih iger v Lahtiju prvič vključili šele lani.

208 točk naskoka ima vodilna Nika Prevc v skupni razvrstitvi pred drugouvrščeno Avstrijko Evo Pinkelnig.

Kot prva zmagovalka ženske preizkušnje za svetovni pokal na znameniti veliki napravi Salpausselkä se je v zgodovino vpisala Japonka Juki Ito, najvišje uvrščena Slovenka pa je bila pred letom dni na tamkajšnjem finalu ženske sezone Ema Klinec, ki je z desetim mestom za las – za pičle tri točke – v skupni razvrstitvi rešila tretje mesto pred Norvežanko Anno Odine Strøm.

Anže Lanišek spet skače V Lahtiju bo danes (17.00) tudi prva od treh moških tekem za svetovni pokal v tem koncu tedna. V kvalifikacijah (15.45) bo nastopilo pet Slovencev, in sicer: Maksim Bartolj, Lovro Kos, Žak Mogel ter brata Domen in Peter Prevc. Vesela novica pa je prišla iz Planice, kjer je Anže Lanišek opravil prve skoke po poškodbi kolena, ki jo je pred dobrim mesecem staknil na Bloudkovi velikanki. Na srednji napravi v Planici se je prepričal, da je spet nared za tekme. Vrnitev na skakalnice se mu je zelo prilegla, kot je 27-letni Domžalčan, sicer član SSK Mengeš, zapisal pod posnetek svojega dolgega skoka na 100-metrski napravi, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram. Kot kaže, se bo udarnemu slovenskemu moštvu dejansko spet pridružil na norveški turneji, ki se bo čez teden dni začela na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom.

Anže Lanišek je opravil prve skoke po poškodbi kolena. FOTO: Borut Živulović/Reuters

S skupno zmago se ne obremenjuje

Veliki kristalni globus si je že pred sklepnim dejanjem na Finskem zagotovila avstrijska zvezdnica Eva Pinkelnig, ki je minuli konec tedna v svojo korist odločila obe tekmi v Hinzenbachu. S četrto in peto letošnjo zmago (skupno jih ima na svojem računu 14) se je v seštevku za svetovni pokal povzpela na drugo mesto za vodilno Slovenko Niko Prevc, za katero zdaj zaostaja za 208 točk, torej za dobri dve zmagi.

Eva Pinkelnig brani veliki kristalni globus. FOTO: Antti Hamalainen/Reuters

Na vprašanje, kako ocenjuje svoje možnosti v lovu za svoj drugi zaporedni veliki kristalni globus, je 35-letna šampionka iz Dornbirna v svojem slogu odvrnila: »V računanju nikoli nisem bila pretirano dobra, boljša sem v tem, kar počnem, torej v skakanju.«

Tako je dala Pinkelnigova, ki je zaradi bolečin v kolenu izpustila uvodne štiri preizkušnje v tej sezoni, jasno vedeti, da se s skupno zmago ne obremenjuje, toda iz naslednjih besed je tudi mogoče razbrati, da se zlepa ne bo vdala. »Na tekmah bom zdaj skakala tik pred Niko Prevc in do izteka sezone bom do konca pohodila stopalko za plin,« je napovedala izkušena Avstrijka, ki so jo lani v njeni domovini razglasili za najboljšo športnico leta 2023.

Nika Prevc se je za las uvrstila na današnjo tekmo. FOTO: Leon Vidic/Delo