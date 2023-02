Bliža se Planica, Slovenke vse boljše

Kakšen dan za ženske slovenske smučarske skoke! Na včerajšnji tekmi za svetovni pokal v Hinzenbachu sta se namreč kar dve naši reprezentantki zavihteli na zmagovalni oder, ob drugouvrščeni Emi Klinec, svetovni prvakinji s srednje naprave v Oberstdorfu 2021, ki v zadnjih tednih kot za stavo niza uvrstitve med najboljšo trojico, je v vsem sijaju zablestela tudi Nika Prevc, ki se je s tretjim mestom razveselila svojih prvih stopničk med elito. Naši izvrstni skakalki sta zaostali le za domačo zvezdnico Evo Pinkelnig.

Avstrijska nosilka rumene majice vodilne v svetovnem pokalu je s skokom, dolgim 91,5 metra, vodila že po uvodni seriji, v drugi pa je le še potrdila šesto zmago v sezoni (89,5 m). Toda njena prednost kljub največjima daljavama tekme na Aignerjevi skakalnici nikakor ni bila velika. Na koncu je imela le 3,9 točke naskoka pred Klinčevo (88,5 m in 87 m) in 6,2 pred Prevčevo (86,5 m in 88 m).

Za 24-letno šampionko iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je bila druga že po prvem polčasu, je bila to šesta letošnja uvrstitev na zmagovalni oder (vsakič je – zanimivo – pristala na drugem mestu), skupno pa jih ima v svetovnem pokalu že 22, sedem let mlajša skakalka iz sosednje Selške doline pa se je sploh prvič udeležila slovesne razglasitve v absolutni konkurenci. Potem ko je bila Prevčeva po uvodni seriji sedma (to je bila do včeraj tudi njena najvišja uvrstitev na preizkušnjah najvišje ravni), ji je v drugo uspel najboljši nastop finala, s katerim je kot za stavo prehitevala tekmice.

Očaran tudi Goldi

Nad slovenskima junakinjama je bil očaran tudi nekdanji avstrijski šampion Andreas Goldberger. »Bolj ko se bliža svetovno prvenstvo v Planici (med 21. februarjem in 5. marcem), boljše so Slovenke. In to kljub temu, da so na Ljubnem zaradi poškodbe ostale brez olimpijske prvakinje Urše Bogataj, v Hinzenbach pa so pripotovale brez Nike Križnar, ki je zaradi slabše forme ostala doma na treningu,« je razmišljal 50-letni Avstrijec, ki po končani blesteči športni poti deluje kot strokovni komentator na domači televiziji ORF. Kot je še pristavil, ga je z odlično predstavo še posebej presenetila Prevčeva. »Nika ima izjemno nenavaden položaj v počepu, lahko bi celo rekel, da je zaradi tako nizkega težišča zgornjega dela telesa tudi zelo tvegan. Toda iz njega zna izvleči ogromno,« se je čudil Goldberger.

Podvig Klinčeve in Prevčeve sta dopolnili Katra Komar (83 m in 82,5 m) in Maja Vtič (82 m in 82,5 m), ki sta pristali na 17. oziroma 24. mestu, medtem ko sta bili Nika Vetrih (77,5 m/34.) in Ajda Košnjek (78 m/36.) prekratki za finale. V Hinzenbachu bo danes še druga tekma, začela pa se bo že ob 9. uri.