Blažič pripravlja nov spektakel

Na polovici drugega dela evropskega pokala za košarkarje si še nobeno od 16 moštev ni zagotovilo mesta v četrtfinalu, a lestvice v štirih skupinah lahko dočakajo prve odločilne spremembe že v 4. krogu. To velja tudi za skupino G. Če bo bolonjski Virtus drevi vnovič ugnal Budućnost, ki jo je prejšnji teden odpravil z 22 točkami razlike, si bo že priigral vstopnico za elitno osmerico. In če bo Cedevita Olimpija ob 21. uri kos Bourgu tudi v Franciji, bo na zelo dobri poti, da mu bo sledila. Ob petih zaporednih zmagah, dveh evropskih in treh regionalnih, so Ljubljančani očarali ljubitelje košarke...