Belgijski zvezdnik Van Aert se je naveličal drugega mesta

Če ti ne uspe v vožnji na čas in v sprintu, poskusi z napadom od daleč. To je bil za Wouta van Aerta (Jumbo Visma) v 4. etapi recept za prvo zmago na letošnjem Touru, na katerem je prej trikrat zasedel 2. mesto. Belgijski zvezdnik in njegova ekipa Jumbo Visma sta izpeljala izjemno akcijo, ki je presenetila tudi Tadeja Pogačarja (UAE), vendar ga nič ni stala v boju za rumeno majico, ki se bo danes nadaljeval na zloglasnih tlakovcih z dirke Pariz–Roubaix.

Prva francoska etapa po selitvi z Danske bi bila sprinterska uspavanka po normandijskih cestah, če 12 km pred ciljem v Calaisu jumbovci ne bi uprizorili gverilske zasede. Na zadnjo od šestih »špic« 4. kategorije so prekaljeni Nathan van Hooydonck, Christophe Laporte in Tiesj Benoot tako močno navili tempo, da se je glavnina pretrgala, ko pa je iz njihovega zavetrja pospešil van Aert, je v karavani zavladala panika. Belgijec je tako močno pritisnil na pedala, da je pred vrhom le 900 m dolgega klanca izza njegovega hrbta odpihnilo vse zasledovalce. Sam se je odpeljal svoji skupno sedmi etapni zmagi na Touru in prvi v rumeni majici naproti.

Kje sta bila Primož Roglič in Pogačar, ki ostajata na 7. in 3. mestu v skupnem seštevku? Ko so kolesarji Jumba Visme navili tempo, je bil Roglič še z moštvenimi kolegi, popustil je ob brutalnem van Aertovemu pospešku. Pogačar pa je bil predaleč od čela glavnine, da bi jim lahko sledil, vendar je v klancu nadoknadil zamujeno. Zanj je bilo najbolj pomembno, da je ujel Rogliča in Jonasa Vingegaarda, povečanje van Aertove prednosti v skupnem seštevku na 32 sekund ne bo igralo vloge, ko se bodo na najzahtevnejših vzponih razlike bržkone štele v minutah.

»Če bi mi uspelo kaj podobnega, bi bil zelo ponosen nase. Klobuk dol pred Woutom, tokrat je bil najmočnejši. Tudi jaz sem se počutil dobro, noge so bile močne, pljuča so delala na polno. Pred zadnjim vzponom nisem bil na najboljši poziciji, zato sem moral prodirati iz ozadja, kar mi je uspelo, torej sem dobro pripravljen,« je po podelitvi bele majice najboljšega mladega kolesarja povedal Pogačar, ki bo moral biti danes bolj previden.

Za koga bo severni pekel?

Na sporedu je etapa, o kateri je bilo prelitega več črnila kot o najzahtevnejših alpskih in pirenejskih preizkušnjah, čeprav na njej ne bo niti enega kategoriziranega klanca. Zato pa bo v drugi polovici 157 km dolge preizkušnje 19,4 km tlakovcev, razdeljenih v 11 odsekov. Tour bo obiskal ceste, po katerih vsako leto poteka dirka Pariz–Roubaix, ki jo vedno zaznamujejo padci, okvare koles in počene pnevmatike.

V vseh ekipah so na trnih, športni direktor UAE Andrej Hauptman sicer ne bo imel taktičnih dilem, vsi bodo delali za Pogačarja, ki je v 4. etapi ostal preveč osamljen v ospredju. In če bo imel kdaj Roglič ob sebi močnejšo ekipo kot on, bo to danes. Jumbo Visma je polna specialistov za klasike, Pogi bo moral, kot kaže, marsikaj opraviti sam, kar v preteklosti zanj ni bila težava.

Bo on presenetil tekmece? Tudi to je mogoče, presenečenje pa gotovo ne bi bila zmaga Mathieuja van der Poela (Alpecin Fenix), ki od prologa v Københavnu čaka samo to etapo. Tako kot Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki upa, da mu bo športni direktor Gorazd Štangelj prižgal zeleno luč, da se poda v lov na svojo tretjo etapno zmago na Touru.