Belgijski zid in brazilska raketa za slavje Reala

Čeprav bo glavno poglavje v zgodovinski knjigi z naslovom Finale lige prvakov 2022 pripadlo belgijskemu vratarju Thibautu Courtoisu, so navijači madridskega Reala med včerajšnjim slavjem na trgu Cibeles in stadionu Santiago Bernabeu upravičeno vzklikali tudi ime Viniciusa Juniorja. Oba sta bila pogosto tarča kritikov, oba sta jih v velikem slogu utišala v Parizu. »Nekaj ni v najlepšem redu, ko je vratar igralec tekme,« se je pridušal trener Liverpoola Jürgen Klopp, potem ko je njegovo moštvo brez uspeha iskalo pot do Realove mreže.

Thibaut Courtois je bil v Parizu nepremostljiva ovira za Liverpoolčane. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Courtois je zbral kar devet obramb, gre za nov (uradno zabeležen) rekord finalnih tekem. Leta 2014 mu v zadnjih sekundah finala ni uspelo ustaviti strela Sergia Ramosa, Real je nato v Lizboni osvojil jubilejno deseto krono, tokrat pa je Courtois s krono na prsih poskrbel za že 14. končno zmago kraljevega kluba. »Na twitterju so napovedovali, da bom ponižan. Potreboval sem zmago v finalu, tako me bodo tudi v Angliji zdaj malce bolj spoštovali,« je bil po tekmi odkrit Courtois, ki je bil še lani tarča posmeha navijačev Chelseaja, potem ko so Londončani brez njegove pomoči osvojili nov evropski naslov. A v tej sezoni je branil odlično, njegovih 200 cm višine je prišlo še kako prav, ko je moral v soboto doseči za mnoge kolege neulovljive strele Sadia Manéja (pomagala mu je tudi vratnica) in Mohameda Salaha.

Pereza občutek ni varal

»Tokrat sem končal na dobri strani zgodovine. Žal pa me ne bo na bratovo poroko. A v ponedeljek bo še civilni obred,« je dodal San Courtois, kot so ga poimenovali v španskih medijih. Naziv svetnika je prevzel iz rok klubske legende Ikerja Casillasa, ki je podobno bravurozno, takrat celo po vstopu s klopi, popeljal Real do zmage v finalu proti Bayerju iz Leverkusna. Že pred zadnjo ključno obrambo Courtoisa v 82. minuti, ko je še šestič ustavil obupanega Salaha, je na sceno stopil Vinicius, ki je v mrežo tik pred iztekom prve ure igre pospravil ostro podajo Federica Valverdeja.

Dosegel sem gol za najboljši klub na svetu v najboljšem tekmovanju na svetu, tako mlad.

»Sem najsrečnejša oseba na svetu,« je Vinicius dejal po golu, ki je odločil finale. »Imeli smo eno priložnost in dosegli gol. Nimam pojma, kaj se dogaja, nocoj sem dosegel gol za najboljši klub na svetu v najboljšem tekmovanju na svetu, tako mlad … Želim osvojiti toliko naslovov kot ti fantje, ki nocoj proslavljajo že svojega petega,« je dodal nogometaš, za katerega je Real pri rosnih 16 letih Flamengu plačal okoli 45 milijonov evrov. »Nisem storil nič takšnega, le izkazal sem zaupanje, ki si ga takšen igralec zasluži,« je svojo vlogo pri prebujenju Brazilca opisal Carlo Ancelotti, zdaj rekorder med trenerji v ligi prvakov s štirimi lovorikami. Prve sezone pri Realu so bile za Viniciusa izjemno naporne, dosegel je vsega 14 golov v obdobju 2018–2021, medtem ko je Zinedine Zidane na vsak način poskušal upravičiti 115 milijonov evrov za nakup Edena Hazarda.

A Belgijčeve težave s poškodbami so Viniciusu ponudile novo priložnost, učil se je od Karima Benzemaja, s katerim sta med čakanjem na reprezentančni vpoklic preživela številne skupne dni v praznem klubskem centru. Predsednik Reala Florentino Perez je imel očitno dober občutek: pred finalom je v hotelu z nogometaši Benzemaju in Viniciusu dejal, da bo to njun dan. »Zmagali bomo, gotovo,« naj bi mu odvrnil Brazilec. In res je bilo tako.