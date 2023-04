Bayern in Benfica v misijo nemogoče

Inter bo branil sanjskih 2:0 iz Lizbone, Bayern bo lovil čudež po polomu v Manchestru z 0:3. To je izhodišče pred drevišnjo revanšo (21.00) v četrtfinalu lige prvakov, v kateri bodo v ospredju taktični prijemi trenerjev. V središču pozornosti bosta Simone Inzaghi (Inter) in Thomas Tuchel (Bayern).

Pri črno-modrih iz Milana se bojijo najslabšega možnega scenarija, ki ni vezan le na razplet bitke z Benfico. Tudi napredovanje ne spreminja ničesar, Interju z velikim primanjkljajem v blagajni grozi, da v naslednji sezoni ne bo videl lige prvakov. Le kot evropski prvak bo zanesljivo del elitnega tekmovanja, ki ga je pod Josejem Mourinhem osvojil pred 13 leti. Prav njegova Roma v prvenstvu drži položaj za ligo prvakov.

Nezadovoljni Kitajci

Z nezadovoljstvom kitajskega lastnika Stevena Zhanga se je Inzaghi srečal po novem prvenstvenem fiasku in porazu z Monzo z 0:1. »Če ne boš izločil Benfice, ne boš več trener,« je slišal opozorilo 47-letni strokovnjak, ki je vešč prilagajanja. Posebej v izločilnih tekmah zna izvleči maksimum. V prvem delu tekmovanja je v »skupini smrti« izločil Barcelono, zaostal je za Bayernom. Lani je osvojil domačo pokalno lovoriko, letos je v polfinalu, superpokalno je ubranil. Inter je bil tudi prvi, ki je po mundialu v premagal vodilni Napoli v serie A.

Enajsti ligaški poraz v 30. kolih ima še druge črne številke: zadnje tri domače tekme je Inter izgubil brez doseženega gola. V zadnjih osmih tekmah je bil uspešen le prejšnji teden v Lizboni. V povprečju Inter v tej sezoni zabija manj kot gol na tekmo. Svetovni prvak Lautaro Martinez je zadnji gol zabil 5. marca, Edin Džeko 18. januarja, Joaquin Correa konec oktobra. Romeluja Lukakuja kljub lizbonskemu golu morda čaka vrnitev k Chelseaju. Belgijec je zabil le tri gole iz igre, štiri z bele točke v različnih tekmovanjih.

»Od novega leta nismo več na naši ustrezni ravni. 16 mesecev smo imeli najboljši napad v državi in zdaj ne zabijamo dovolj golov,« je bil jasen trener. Izid 2:0 je resda varljiv. Že prvi portugalski tekmec v osmini finala Porto je nesrečno izpadel, ker ni zmogel zabiti gola. Benfica je bila tudi v Lizboni neučinkovita, a je bila pod taktirko Nemca Rogerja Schmidta igralno boljša. Inter se je vlekel tudi s srečo, vratar Andre Onana, naslednik Samirja Handanovića, je Portugalcem letos že trikrat zaklenil vrata.

Simone Inzaghi je v Lizboni ukanil Rogerja Schmidta. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Dolgoletno rivalstvo

Bayern vs. ManCity? Bayernov trener Thomas Tuchel, ki je po polomu v Manchestru govoril neumnosti in hvalil igro, je že bil kos taktičnim rebusom Pepa Guardiole, a zdaj je globoko v »temi«, na prvi tekmi je prejel taktično lekcijo velikega tekmeca. Ne le zaradi sebe, tudi zaradi neposrečenega kadrovanja, poškodb, razprtij. Napadalci streljajo brez nabojev, a napadalni Bayern vseeno lahko zabije tri gole. Obrambno je resda tako slab, da ne more končati tekme brez prejetega gola. Bavarci bi morali najbrž zabiti vsaj štiri gole, da bi tekmo zapeljali v čudež. Še ena kadrovska zabloda je prišla do izraza ob porazih. Vratar Yan Sommer s 183 cm višine ne more opraviti veliko, ne daje varnosti, kakršno je vlival Manuel Neuer. To so podrobnosti, ki so jih izpostavili pozorni Bayernovi spremljevalci.

Tuchel in Guardiola desetletje bijeta medsebojno bitke, ki so prerasle v učne ure taktičnih različic. Enajst tekmovalnih imata že za seboj. Toda še nikdar doslej Nemec ni bil v tako debelem zaostanku, a je tudi res, da v drevišnjem dvoboju ne more veliko izgubiti. Še posebej, če se bo Katalonec znova lotil kakšnega eksperimenta. Redko kdaj se ga ne.

Spektakel v Münchnu Drevi bodo igrali dve povratni tekmi četrtfinala lige prvakov. Eno v Milanu, drugo v Münchnu, kjer se prav tako obeta nogometni spektakel. Drevišnja para (21.00): Inter – Benfica (2:0), Bayern – Manchester City (0:3).