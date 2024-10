Ambiciozni Dubaj z navezo Prepelič – Golemac po evroligo

Jadranska košarkarska družina je pred sezono 2024/25 znova odprla svoja vrata, tokrat na bližnji vzhod, in v svoji sredini pozdravila novince iz Dubaja. Projekt z močnim balkanskim pridihom je v prvih tekmah navdušil s polnimi tribunami in dobrimi igrami, za kar sta v veliki meri zaslužna tudi Klemen Prepelič in Jurica Golemac, ambicije pa segajo mnogo višje. Vse do evrolige, s katero je Dubaj že nekaj let v resnih pogovorih.

Spomladi je v košarkarskih krogih ob Jadranu završalo, namigovanja o vstopu Dubaja v ligo ABA so dobivala vse bolj konkretno podobo. A ideja ni nastala čez noč, pojasnjuje alfa in omega projekta, Sarajevčan Dejan Kamenjašević. »Pred desetimi leti sem prvič prišel v Dubaj in tu ustanovil košarkarsko akademijo, videl sem ogromen potencial in takrat sem dobil idejo, da tukaj ustvarimo najboljše košarkarsko moštvo v regiji. Želel sem pripeljati Dubaj v Evropo in Evropo v Dubaj,« pojasnjuje menedžer moštva, ki je svoje najboljše košarkarske trenutke preživel v Španiji, kjer je zatočišče našel med vojno.

4 milijone evrov znaša proračun Dubaja za igralce, v prihodnje bo še višji

Kamenjašević je imel idejo, v lokalnih veljakih predvsem s področja gradbeništva je našel prave sogovornike, ki so na svojo stran dobili oblasti v Dubaju in zgodba je dobila finančno zaledje. Leta 2019 je svoja vrata odprla moderna Coca Cola Arena za 17.000 gledalcev in projekt BC Dubai je dobil zeleno luč, da gre v lov za Evropo.

Jurica Golemac je dobil pomembno nalogo, da Dubaj postavi na košarkarski zemljevid. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

V Dubaju so imeli vizijo in denar, iskali pa so človeka, ki bi klub v operativnem smislu postavil na noge. To je postal Đorđe Đoković, mlajši brat teniškega šampiona Novaka, ki je izkoristil družinske vezi in poznanstva v regiji, da je Dubaju izpogajal vstop v jadransko ligo. Zeleno luč so morali prižgati še preostali udeleženci lige, ki so si izpogajali 1,7 milijona evrov in jih razdelili kot nagrado za svojo »dobrodušnost«. Sledila so še pogajanja o logistiki, jasno je bilo, da bo Dubaj kril stroške gostovanj, ostalo je vprašanje, s kako številčno zasedbo bodo moštva lahko šla na atraktivno pot. Za stroške logistike bo Dubaj v sezoni namenil še dodatnih 800.000 evrov.

Brez groženj in obratov za 180 stopinj pet pred dvanajsto ni šlo, a je Kamenjaševiću, Đokoviću in sodelavcem uspelo, Dubaj pa je postal polnopravni član jadranske druščine.

Evroliga le vprašanje časa

Po neuradnih informacijah so Dubajčani z evroligo že dogovorjeni za vstopnico, a je elitna evropska liga želela zagotovila, da so nanjo pripravljeni, zato nastop v ligi ABA služi tudi kot generalka in dokaz, da so pripravljeni za boj na dveh frontah. V igralskem smislu je moštvo že letos na zavidljivo visoki ravni, ko bo Golemac po svojih željah oblikoval še obrambo in moštvu vcepil disciplino, bodo individualne kvalitete Prepeliča, zvezdniške okrepitve Davisa Bertansa in soigralcev še bolj prišle do izraza.

»Odločili smo se, da bomo za igralce namenili štiri milijone evrov, da bi nam ostalo dovolj denarja, da okrepimo infrastrukturo in delovanje kluba na drugih ravneh. Mnogi nam ne verjamejo, a igralci, kot je Bertans, k nam niso prišli zaradi denarja. Ekipo smo sestavili znotraj zastavljenega proračuna,« zagotavlja Kamenjašević, pogled na sestavo igralskega kadra pa kljub vsemu glede besed Sarajevčana dopušča nekaj dvoma.

Kakorkoli, jadransko tekmovanje je bogatejše za klub, ki ima tudi na domačih tleh veliko podporo s tribun. »V Dubaju je več kot 90 odstotkov prebivalcev tujcev, več kot 100.000 jih je z območja bivše Jugoslavije, zato ne razumem primerjave z Maccabijem ali Nymburkom. Imamo podporo, ki bo le še rasla,« zaključuje idejni vodja projekta.