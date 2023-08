Albert Riera že straši zeleno-bele

Olimpiji se v evropski jeseni lahko pridruži še sijajno Celje. Oba – naslednjo nedeljo se bosta pomerila v Stožicah – v Evropi bi bila imenitna reklama za 1. SNL, v kateri sta Bravo in Koper odprla 5. krog, danes in jutri pa bosta še po dve tekmi. Sobotni bosta v Murski Soboti in Kidričevem, nedeljski v Krškem, kje bo gostitelj Rogaška, in v Domžalah.

Murska Sobota: Mura – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Denis Šabanagić, 17.30): Soboški črno-beli so zmagovalno izpeljali bliskovito menjavo trenerja na Bonifiki, toda so še daleč od miru. Koprski podvig je bil učinek pogosto videnega »šok dejavnika«, a Murine obrise prihodnosti bo še najbolj pokazal novi trener.

Kidričevo: Aluminij – Olimpija (Mihael Antić, 20.15): Živahni, brezskrbni, hitri in tudi igrivi so Kidričani pod taktirko nekdanjega trenerja in igralca Olimpije Roberta Pevnika. Toda vse najboljše, kar premorejo in kar lahko izpeljejo, bi moralo biti v normalnih okoliščinah premalo za zeleno-bele. Za trenerja Joaa Henriquesa in športnega direktorja Gorana Boromiso se začenja obdobje, ko morata dopolniti selekcijo, ki je bila, kot je razkril Galatasaray, površna. Ob morebitnem odhodu enega ali dveh močnih adutov, bosta morala biti še bolj natančna in srečna pri izbiri igralcev, ki so se sposobni ubraniti celjskega napada.

Krško: Rogaška – Maribor (nedelja, Dejan Balažic, 17.30): Tri tekme, trije porazi in brez gola v tekmečevo mrežo. To je učinek novincev iz Rogaške Slatine, ki so upali na več, a realno jim še ni spodrsnilo. Olimpija in Celje sta favorita za naslov, le proti Bravu v gosteh bi morda lahko iztržili vsaj točko. Bolj kot rezultatski izkupiček je moteča zamuda pri urejanju stadiona. Gostovanje Maribora bi moral biti praznik, zdaj je le tekma, ki se je bolj bojijo vijolični. Podobno kot je Galatasaray razgalil Olimpijo, je drugi istanbulski velikan Fenerbahče Maribor. Vijolični poleti še niso izpeljali tekme, ob kateri bi navijači dvigovali palec navzgor in ne bi bili zamišljeni. Za tri zmage v prvenstvu in vodilni položaj je bolj kot ne »kriv« idealen spored. Pravi izzivi za uglajenega in lepo govorečega trenerja Damirja Krznarja pridejo po Rogaški.

Domžale: Domžale – Celje (Alen Borošak, 20.15): Celjski šov pod taktirko Alberta Riera navdušuje. Špančeva preprosta nogometna filozofija, ki ima pri Celjanih v primerjavi z zeleno-belimi še močnejši del v napadu in napadalcih, ki sprintajo v globino in širino, je tudi velik izziv za Dušana Kosića. Ljubljančan sicer ve, na kakšen način lahko ustavi razigrane Celjane, ki se jim niti odhod Charlesa Ikweumesija v Italijo k Salernitani (odškodnina naj bi znašala 1,8 milijona evrov) v prvi tekmi brez Nigerijca ni niti malo poznal. A vprašanje je, če ima na voljo igralce za podvig.