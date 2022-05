Zoran Zupančič: Našli smo se nekje na sredini

Zoran Zupančič je po uspešni olimpijski zimi vse po vrsti presenetil z odločitvijo, da odstopa s položaja glavnega trenerja slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih.

Kot je izjavil, se je za ta korak odločil tudi zaradi podcenjevalnega odnosa odgovornih pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) in mednarodni organizaciji (FIS) do skakalk. A po več (ne)prespanih nočeh in temeljitem razmisleku je sledil nov presenetljiv zasuk, po katerem bo 46-letni Žirovec še naprej vodil našo žensko vrsto.

Kako to, da ste si premislili?

»Po pogovorih s klubskimi ljudmi in vodstvom na SZS sem opazil, da je interes za nadaljevanje naše zgodbe vendarle zelo velik. Zato smo na novo začeli razgovore in se našli nekje na sredini, kar je po moji oceni zadovoljivo. A bo treba na tem področju, na kar sem opozarjal, še marsikaj postoriti.«

Kateri so bili glavni razlogi, ki so pretehtali, da ste ostali na tem položaju?

»Dvajset let sem v glavnem treniral fante, te, ki so zdaj v svetovnem pokalu, prej pa nekdanje člane elite. Zato vem in razumem, kako je treba delati z moškimi in kako z ženskami. Nikakor ni lažje voditi deklet, razlike, kar zadeva odnos do vseh nas, pa so (bile) preprosto prevelike. K ženskim skokom v Sloveniji pristopamo zelo resno, zaradi tega si tudi zaslužimo določeno raven spoštovanja.«

Po govoricah, ki so prišle do nas, je bil v igri za glavnega trenerja ženske reprezentance tudi Goran Janus. Kako je to vplivalo na vas?

»Ne vem, kdo so še bili (proti)kandidati. Jaz se z njimi nisem soočal, pogajal sem se le zase. Sicer pa o tem, kdo bo trener, na koncu odločata vodja panoge in mandatar.«

Ali ste imeli ponudbe tudi iz tujine?

»Vsekakor so bile, vendar je težko zapustiti ekipo, ki dobro deluje, težko se je posloviti od deklet, s katerimi sem pravzaprav zrasel in z njimi preživel skorajda več časa kot z domačimi. Povrhu je bilo moje srce vedno tukaj. Če bi si želel iti drugam, bi tam že bil.«

Kakšna bo po novem udarna ekipa?

»Malo se je spremenila. Reprezentanco A zdaj sestavljajo Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec, Jerneja Brecl in Maja Vtič, zraven sta Nika Prevc in Taja Bodlaj, pridruženi članici pa sta Katra Komar in Jerneja Repinc Zupančič. Zapustila nas je Špela Rogelj, dobivamo pa mlajše tekmovalke, ki se bodo kalile pod okriljem Državnega panožnega nordijskega centra (DPNC). Zanje je na prvem mestu šolanje, se nam bodo pa pridružile na pripravah in tekmovanjih.«

Kateri bodo vaši glavni cilji?

»Težko bo ponoviti uspehe iz olimpijske zime, toda naši cilji kljub temu ostajajo visoki. Na vseh tekmah bomo ciljali na najboljšo trojico, seveda tudi na domačem svetovnem prvenstvu v Planici.«

Kaj pa si obetate od ognjenega krsta skakalk na letalnici?

»Upam, da bodo naša dekleta v dobri formi, da bodo obdobju kazale stanovitne skoke, da jih bo v seštevku norveške turneje čim več med petnajsterico, kolikor jih bo imelo pravico nastopa v Vikersundu, in da bo svetovni rekord ostal v naših rokah.«