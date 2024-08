Zgodba olimpijske umetniške telovadke navdihnila mnoge po svetu

Mesto ljubezni je postalo mesto športa, saj so se v Parizu na olimpijskih igrah zbrali najboljši športniki sveta. Nekateri že kot zvezdniki odhajajo na igre, nekateri bodo ta sloves pridobili med igrami.

Na poletnih olimpijskih igrah se bodo na 19 dneh iger v 32 športih potegovali za 329 kompletov medalj, poroča STA. To je sicer nekaj manj od rekordnih iger po številu medalj v Tokiu pred tremi leti. V soju žarometov bodo predvsem športni zvezdniki in zvezdnice, ki osvajajo rekorde in posegajo po najvišjih mestih.

Mesto ljubezni je postalo mesto športa. FOTO: Press

Družbena omrežja pa že polnijo navdihujoče zgodbe olimpijcev, ki so z vztrajnostjo dokazali sebi, narodu in svetu, zakaj jim je uspelo premakniti meje in so danes v družbi najboljših športnikov.

Med njimi je tudi Houry Gebeshian armensko-ameriška umetniška telovadka, katere zgodba je izjemno navdihujoča. V kratkem predstavitvenem videu spoznamo vztrajnost umetniške telovadke, ki sledi svojim sanjam in cilju, saj pot do nastopa na olimpijskih igrah za športnika nikoli ni enostavna.

»Še posebej težavna je, če delaš s polnim delovnim časom v porodnišnici. V Riu je Houry Gebeshian postala prva ženska telovadka, ki je zastopala Armensko zastavo. Pri 27 letih je bila starejša od drugih telovadk. Začela je trenirati pri petih letih. Ko so starši imigrirali v ZDA, je začela tekmovati na nacionalnih tekmovanjih. Ko se ni uspela kvalificirati na olimpijske igre v Londonu leta 2012 pod armensko zastavo, se je odločila, da bo pustila telovadbo in se posvetila študiju medicine. Ampak svojim olimpijskim sanjam se ni mogla odreči. Ljubezen do športa je bila prevelika in želela si je nastopiti v Riu. Po treh letih premora je spet začela trenirati. Delala je polni delovni čas kot asistentka zdravnika v bolnišnici v Clevelandu. Po 24-urni izmeni je trenirala še štiri do pet ur. Uspelo ji je izumiti nov telovadni element, ki se sedaj točkuje, in tako je njeno ime postalo nesmrtno. Čeprav nikoli ni osvojila medalje, se ni nikoli predala. Njen moto se glasi: Nikoli ni prepozno za uresničitev sanj!«

Poglejte si predstavitveni video:

