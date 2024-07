Danes v Parizu tudi prvi slovenski olimpijski nastopi

Slovenski športniki in športnice bodo začeli s prvimi nastopi na poletnih olimpijskih igrah, ki se bodo uradno začele v petek, 26. julija. Rokometašice se bodo v skupinskem delu pomerile z Dansko, v kvalifikacijskih bojih pa bosta nastopila lokostrelca. Obisk v Parizu bo medtem začela predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Slovenske rokometašice čaka prvi izziv na krstnem olimpijskem nastopu. V skupini A se bodo ob 9. uri pomerile z izbrano vrsto Danske, tretjeuvrščene z lanskega svetovnega prvenstva.

Slovenke so v pripravljalnem obdobju odigrale tri tekme in zabeležile tri poraze, kar sicer ne skrbi kapetanke Ane Gros. »Ne bi rekla, da gre za slabo popotnico za igre v Parizu, vse tri tekme sem doživela kot del procesa in priprav za igre,« je dejala kapetanka, ki bo skupaj s kanuistom Benjaminom Savškom nosila zastavo na uradnem odprtju iger v petek.

Sledijo boji lokostrelcev. Žano Pintarič kvalifikacijski boji v disciplini ukrivljeni lok čakajo ob 9.30, ob 14.15 bo olimpijske nastope začel še Žiga Ravnikar.

V slovenskem lokostrelskem taboru so prepričani, da mlada športnika lahko ob optimalnih predstavah posežeta po visokih mestih tako posamično kot tudi na mešani ekipni tekmi.

Politični vrh

Začetek olimpijskih iger bodo pospremili tudi najvišji predstavniki držav. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo v danes v Parizu udeležila mednarodnega vrha o športu in trajnostnem razvoju, ki ga pred petkovim začetkom olimpijskih iger gosti francoski predsednik Emmanuel Macron. Nato bo sodelovala na večernem srečanju voditeljev držav, katerega gostitelj bo predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Slednjega se bo udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob.