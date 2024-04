Zeljković se je opravičil: Bolje, da bi šli na tenis

Le malo vprašanj ostaja odprtih po 29. krogu slovenskega nogometnega prvenstva. Razplet konca tedna je potrdil pričakovano razmerje moči med klubi, izhodišče pred nadaljevanjem je skoraj že določeno: Slovenijo bodo v evropski sezoni 2024/25 zastopali Celje, Olimpija, Maribor in zmagovalec pokala, v katerem bodo drevi določili polfinalna para.

Olimpija je v Rogaški Slatini zmagala s 3:2, toda gostitelji so bili blizu presenečenja. Če odmislimo drugi polčas, v katerem so Ljubljančani nadzorovali igro in zasluženo zabili dva gola, je bilo v prvem drugače. Suha zelenica, ki je onemogočala hitro kroženje žoge po tleh, je ustrezala gostiteljem. Ti so bili v izdihljajih prvega polčasa blizu vodstva z 2:0, ko se je napaka pripetila nezbranemu Mateu Karamatiću, toda Gal Kurež je po akciji vse boljšega Alena Korošca zadel le prečko. V nasprotnem napadu je bilo drugače, iznajdljivi Raul Florucz je v sodnikovem dodatku Olimpijo vrnil med žive z golom na prvo vratnico Ajdina Mulalića – namesto 2:0 je bilo 1:1!

Marcel Ratnik in Patrik Mijić sta se borila na zahtevnem igrišču v Rogaški Slatini. FOTO: Blaž Samec

»Žalostno je bilo gledati takšno tekmo, ne vem, zakaj niso zalili zelenice. Bolje bi bilo, da bi šli ljudje na tenis, kot da so gledali takšen nogomet – žoga je bila namreč več v zraku kot na tleh. Nismo igrali dobro ne v prvem ne v drugem polčasu, toda v drugih 45 minutah smo pač sprejeli razmere in se nanje prilagodili, to je edina razlika, igrišče ni dopuščalo drugega. Na koncu smo zasluženo zmagali. V sredo nas čaka drugačen izziv, podlaga v Stožicah bo dobra. Opravičujem se našim navijačem, v sredo bomo zanesljivo igrali drugače,« je bil kritičen trener zeleno-belih Zoran Zeljković.

Zmaga Domžal v Šiški Izidi 29. kroga: Aluminij – Maribor 0:2 (2000; Jakupović 30., Soudani 47.), Rogaška – Olimpija 2:3 (1000; Kregar 44., Korošec 52.; Florucz 45.+3., Silva 49., Bristrić 80.), Kalcer Radomlje – Koper 1:1 (300; Dobrovoljc 91.; Nkada 75., 11-m), Mura – Celje 1:3 (2500; Čakš 7; Karničnik 22., Vuklišević 42., Matko 49.; RK Menalo 94., Celje), Bravo Kostel – Domžale 1:3 (300; Selan 88.; Pišek 70., 82., Stuparević 78.); pari 30. kroga (od 36), torek: Maribor – Mura (18.45); sreda: Celje – Bravo Kostel (14.45), Domžale – Rogaška (16.45), Olimpija – Kalcer Radomlje (18.45); četrtek: Koper – Aluminij (16.45).

Nezadovoljen je bil tudi trener Rogaške Oskar Drobne, četudi zaradi drugih razlogov. »Čudi me, da ni bilo premorov, igralci so kar trpeli, oba polčasa bi lahko prekinili za osvežitev,« je razmišljal Drobne.

Evrogoli ob krstu

Maribor in Celje sta si pripisala vsak po tri točke še bolj zanesljivo kot Olimpija. Vijoličasti so vse bolj uglašeni, Aluminij v štajerskem derbiju ni mogel parirati kakovosti v nogah Maribora, v Murski Soboti je bilo podobno: Mura ni mogla odgovoriti na agresiven pristop vodilnih Celjanov in ni se moglo končati drugače kot z zmago gostov.

»Nogomet igramo zaradi navijačev, zato sem zadovoljen tudi s kuliso. Maribor vleče ljudi na tribune,« je zatrdil trener vijoličastih Ante Šimundža.

»Veseli me stoodstotni pristop fantov. Kadar je tako, nas je težko ustaviti,« pa je žarel od sreče celjski trener Damir Krznar. Uspešen je bil tudi trenerski krst Mateja Podlogarja v Šiški, mojstrski gol Jošta Piška s prostega strela z leve strani je odločil neprivlačen dvoboj previdnih ekip, ki ga je lahko odločila le prekinitev. Sledil je manjši razpad sistema pri Ljubljančanih, navijači so videli še dva spektakularna gola – Filip Stuparević je matiral Matijo Orbanića s svoje polovice igrišča, Pišek pa še enkrat s »projektilom« s 25 metrov.

Trener Damir Krznar si je pripisal nove tri točke na klopi vodilnega Celja. FOTO: Matej Družnik

Bravo je po manjšem polomu izpadel iz enakovredne bitke za tretje mesto, ki še prinaša nastop v kvalifikacijah za Uefino konferenčno ligo – četrtega potnika bodo prek pokala določili Rogaška, Mura, Gorica in Beltinci –, Domžalčani pa so z zmago storili pomemben korak proti obstanku v 1. SNL.