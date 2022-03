Žan Kranjec: med sprehodom ga nihče ne napada

Resda Zgornjesavska dolina v teh dneh ne ponuja več počitniškega vrveža, bela zima pa je po pustnih norčijah vendarle počasi začela mahati v slovo, a prav danes bo kraj blizu izvira Save Dolinke spet lepo oživel. V Podkoren se vrača pokal Vitranc, zdaj za povrh z nastopom Žana Kranjca, enega od slovenskih junakov zadnjih olimpijskih iger. Z njim smo se pogovarjali tik pred njegovo edino domačo tekmo v sezoni.

Žan, ste si oddahnili od vsega adrenalina olimpijskih iger, kako je šlo s privajanjem na časovno razliko in drugačne razmere po vrnitvi iz Azije v Evropo?

»Pravzaprav hudega šoka res ni bilo, saj sem bil še en teden po svojem udarnem nastopu na Kitajskem. Pa tudi ko sem se vrnil domov, še ni bilo treba takoj spet vklopiti tekmovalnega ritma. Mi je pa dobro dela postaja svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu, dobro sem tudi nato izkoristil čas za trening. Zdaj sem pripravljen za Vitranc.«

Pa četudi tu včeraj ni bilo uradnega treninga in tako pričakujete tako današnji kot tudi jutrišnji veleslalom, obakrat ob 9.30 in 12.30, brez zadnje priprave?

»Zaradi tega ni preplaha. Sem pač tolikokrat presmučal to progo, da ne čutim nikakršnih težav. Tako sem imel umirjen petek, se razgibal v telovadnici ter zbrano pričakujem sobotno in nedeljsko preizkušnjo.«

Pa imate dovolj miru na edinem domačem prizorišču v sezoni?

»Kadar sem v sobi, je res mirno. Pa tudi sicer v Kranjski Gori ni tako, da bi me med sprehodom mimoidoči ravno napadali ... (smeh)«

Kako pa sicer gledate na konec tedna, ko bo pokal Vitranc v takšni podobi, kot je bil nekoč? Pred dvema letoma ga zaradi pojava zloveščega virusa sploh ni bilo, lani pa ste imeli tekmo brez gledalcev ...

»Vsi smo veseli, vsakemu med nami navzočnost gledalcev prinaša novo energijo. Jaz sem se tu res vedno počutil kot na pravem domačem prizorišču, spodbujali so me družina, znanci in prijatelji. Že ko na tekmo nisem prišel s popotnico kakšnih odmevnih dosežkov, sem občutil podporo. Verjamem, da bo po olimpijski kolajni še kakšen gledalec več kot po navadi.«

So bila naporna vsa ta slavja, saj vas poznamo kot športnika, ki se zelo resno in odgovorno loteva svojih dnevnih profesionalnih obveznosti?

»Niti ni bilo tako hudo naporno. Bil sem na dveh sprejemih, v domačih Vodicah in nato v Kranjski Gori, obakrat mi je bilo prav lepo.«

Kako pa zdaj ohranjate zbranost še za ta pomembni teden s tremi veleslalomskimi preizkušnjami do konca sezone?

»Kadar si uspešen, ohranjaš pozitivno energijo in si tudi telesno močnejši. Zato si močno želim dobro nastopiti že na prvi podkorenski veleslalomski preizkušnji. Rad bi videl, da bi bil po opravljenih nastopih zadovoljen. Nato bo še dovolj časa za pripravo na ekipno in veleslalomsko tekmo na finalu sezone. Predvsem pa se moraš zavedati, da z olimpijskimi igrami tekmovalne zime še ni konec in da kaže delati zavzeto prav do konca.«