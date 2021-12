Žan brez nasmeška z Gran Rise

Na prizorišču, kjer je pred skoraj točno štirimi leti prvič stal na stopničkah, je Žan Kranjec nedeljskemu 13. mestu včeraj dodal le za malenkost boljšo uvrstitev. Tokrat je bil po prvi vožnji bližje najboljšim kot dan prej – kot bi želel dokazati, da še vedno spada v elitno sedmerico veleslalomistov (prvič po januarju 2018 je tekmo začel z višjo startno številko, 9), je pred finalom zasedel šesto mesto z 1,37 sekunde zaostanka za vodilnim Švicarjem Marcom Odermattom.

Petnajsti po prvi vožnji Avstrijec Manuel Feller, na koncu je bil peti, je v finalu nastopil odlično, medtem ko so se preostali fantje stežka borili z načeto progo. Kranjec je v cilj prišel kot sedmi, povsem izenačen s Hrvatom Filipom Zubčićem. Ta podobno kot slovenski as še išče pravo formo v olimpijski sezoni in je progo Gran Risa, v prevodu veliki smeh, skupaj s Kranjcem zapuščal precej resnega obraza na končnem 12. mestu. Norvežan Henrik Kristoffersen je sicer kot prvi prehitel Fellerja, a mu tokrat ni uspel še en velik preboj iz ozadja, saj so tretji Nemec Alexander Schmid, drugi Italijan Luca De Alipradini in Odermatt ubranili uvrstitve iz prve vožnje.

Švicar v finalu ni grešil in z mojstrsko vožnjo je slavil že tretjo zmago v sezoni s kar 1,01 sekunde prednosti pred De Alipradinijem, ki je zdržal pritisk za svoje prve stopničke v svetovnem pokalu in prve italijanske v veleslalomu po kar petih letih. Odermatt je v veleslalomskem seštevku prepričljivo prvi s 380 točkami, drugi je Kristoffersen (167), Kranjec pa šesti (128).

Odermatt vodi v skupnem seštevku s 633 točkami, Kranjec je kot najboljši Slovenec 11. (167).

»Odločale so tudi (startne) številke. Ni dvoma, da sem si želel več, ampak jutri je nov dan. Treba je dobro analizirati, kaj je šlo narobe,« je dejal Kranjec, trener Klemen Bergant pa je opozoril, da mehkejša podlaga varovancu enostavno ne ustreza. »Čaka nas še polovica tekem v svetovnem pokalu, kot tudi tista najpomembnejša v februarju. Pred nami je še veliko priložnosti,« je dejal Bergant. Po zadnjem veleslalomu letošnjega leta sledi selitev na zahod, v Trentino, kjer bo že jutri Madonna di Campiglio gostila slalom pod žarometi.