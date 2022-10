Zala Urh četrta na svetu

Na Sardiniji se je zaključilo svetovno prvenstvo za mladinke in mladince v absolutni konkurenci do 20 let. Slovenija je imela po enega svojega predstavnika v obeh kategorijah, letošnjo mladinsko državno prvakinjo in člansko reprezentantko Zalo Urh ter 15-letnega Nika Javornika, ki je v absolutni mladinski konkurenci v okviru letošnjega državnega članskega prvenstva presenetljivo zasedel drugo mesto.

BELI NA POTEZI Urh – Hadžijeva, Cala Gonone 2022. Kako je bela na najhitrejši možni način prišla do zmage? REŠITEV: 1.Txf6! Dg7 (1…Sxf6 2.Lxf6+ Txf6 3.Dg8 mat ali pa 2…Dxf6 3.Dh7 mat.) 2.Txh7+! in črna je predala zaradi variante 2…Dxh7 3.Txf8+ Sxf8 4.Lf6+ z matom v naslednji potezi.

Zala, ki je na mednarodnih mladinskih prvenstvih v preteklosti že večkrat dokazala, da spada med najboljše šahistke svoje generacije na svetu, je tudi tokrat igrala na izjemno visoki ravni in vseskozi krojila vrh turnirja. Pred začetkom je bila po ratingu 13. nosilka, a se je povsem enakovredno kosala s številnimi papirnatimi favoritinjami. V enajstih krogih je zbrala osem točk, ob šestih zmagah je svoj edini poraz doživela v tretjem krogu.

Slednji se je na koncu izkazal kot usoden v boju za medaljo, saj je imela kazahstanska predstavnica Meruert Kamalidenova, ki ji je edini uspelo premagati Zalo, na koncu enako število točk in malenkostno boljše dodatne kriterije, s čimer ji je pripadlo tretje mesto. Zalino četrto mesto je tako še bolj nehvaležno kot običajno, a v tovrstni konkurenci vseeno velik uspeh.

Usodne slušalke

Pol točke več kot skupina štirih igralk, v kateri je bila tudi Zala, sta na koncu zbrali še ena kazahstanska predstavnica, Asel Serikbaj, in Azerbajdžanka Govhar Bejdulajeva, naslov svetovne mladinske prvakinje pa je zaradi boljših dodatnih kriterijev osvojila slednja, k čemur je močno pripomogel zanjo srečen splet okoliščin na polovici turnirja.

V šestem krogu je namreč doživela poraz proti indijski predstavnici Prijanki Nutaki, a so pri slednji neposredno po partiji našli brezžične slušalke. Čeprav ni bilo dokazov, da jih je med partijo uporabljala za prejemanje nedovoljene pomoči, je bila v skladu s pravili, ki prepovedujejo posedovanje elektronskih naprav v času trajanja partije, diskvalificirana s turnirja. Nepredvidljivemu razpletu smo bili priča tudi v fantovski konkurenci.

šah

Po loteriji dodatnih kriterijev je z najmanjšo možno razliko naslov osvojil Abdula Gadimbajli iz Azerbajdžana, Madžar Adam Kozak je bil drugi, tretji pa Gruzijec Nikolozi Kačarava. Mladi Nik Javornik si je v konkurenci večinoma starejših tekmecev tokrat predvsem nabiral dragocene izkušnje in je turnir končal s štirimi točkami.