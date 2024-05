Neznana ženska ga je nagovorila, da se je slekel, sledil je šok

Sežanski policisti so prejeli prijavo izsiljevanja.

Kot sporočajo s PU Koper, je po prvih informacijah prijavitelj preko družbenih medijev navezal stike z neznano žensko, ki ga je nagovorila, da se je slekel, zatem pa ga začela izsiljevati, da bo to objavila na družbenih medijih. Da bi to preprečil, je moral nakazati denar.

Zadeva se intenzivno preiskuje.

Pester vikend

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 214 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 520 klicev. Obravnavali so 31 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi in 9 z lažjimi poškodbami.

S področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma, 8 tatvin ter 1 drzno tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 19 intervencij.