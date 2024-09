Za naslov prvaka bosta odigrala kamen, škarje, papir

Kaj ta čas pomeni slovenska kolesarska reprezentanca, je pokazal že avditorij na novinarski konferenci, na kateri sta svoje cilje za nedeljsko cestno dirko na SP v Zürichu predstavila Tadej Pogačar in Primož Roglič. Več deset predstavnikov sedme sile z vsega sveta je zanimalo predvsem, ali bosta znala naša velika zvezdnika, ki sta v klubskih dresih velika tekmeca, sodelovati med seboj, ko bosta oblekla zeleni majici izbrane vrste.

»Imamo zelo dobre karte, oba sva v zelo dobri formi, to velja tudi za druge fante. Poleg tega vsi dobro vemo, zakaj smo tukaj. Prvič v zgodovini našega kolesarstva lahko na SP igramo na več različnih scenarijev, dovolj kilometrov bo veliko klancev, proga nam ustreza, le še komunikacija na dirki mora biti prava. Če nam bo to uspelo, nas čaka lep rezultat,« je o moči slovenske izbrane vrste spregovoril Pogačar.

»Kot je rekel Tadej, bo klancev in kilometrov res dovolj, na nas je, da poskuša vsak od nas v svoji nalogi iz sebe iztisniti svoje najboljše. Na koncu bo zmagal najboljši, če bi že zdaj vedeli, kaj bomo naredili, nas ne bi bilo tukaj, lahko bi počeli kaj drugega,« ga je dopolnil Roglič.

Kilometrov in vzponov bo v nedeljo brez dvoma veliko, če smo natančnejši, bodo morali profesionalci v boju za mavrično majico premagati 237,9 km, in 4.470 višinskih metrov. To je brez dvoma trasa, ki bo ločila zrnje od plev in na kateri naj bi imela možnosti za uvrstitev na vrh oba slovenska aduta. Vprašanje pa je predvsem, kako ju pripeljati v položaj, v katerem se bosta lahko udarila z najnevarnejšimi tekmeci.

Tadej Pogačar se že veseli dirke. FOTO: Vid Ponikvar

Po prvotnem načrtu bi za to moralo poskrbeti sanjsko slovensko moštvo z vsemi sedmimi našimi člani iz svetovne serije in Jako Primožičem, a je tik pred zdajci Matej Mohorič nastop odpovedal zaradi poškodbe dlani, ki jo je staknil pri padcu med ogledom trase dirke na makadamu v Gironi. Namesto njega je včeraj v Švico pripotoval Matic Žumer.

»Škoda, da ni Mateja, a naši načrti ostajajo enaki. Ta dirka je že več kot eno leto naš veliki cilj, fantje, ki so tukaj, so zanj maksimalno pripravljeni, gremo v boj,« po besedah selektorja Uroša Murna sprememba v zasedbi ne bo iztirila projekta mavrične majice na cestni dirki profesionalcev, ene od redkih lovorik, ki je naši kolesarji še niso osvojili.

Tadej z novim lepotcem

»Mavrična majica je enkratna, vsi si jo najbrž želijo dobiti. Nosiš jo vse leto, definira te kot najboljšega na svetu. Že nekaj let je moj cilj, če ne bo šlo letos, bom poskušal še naslednja leta,« je o nedeljski tarči povedal Pogačar, ki jo bo lovil s posebnim kolesom, ki so ga zanj pripravili pri sloviti italijanski znamki Colnago.

Barve na njem spominjajo na mavrico, vendar ne, ker bi se Pogačar že vnaprej veselil naslova svetovnega prvaka, temveč ker te barve simbolizirajo vse njegove dosedanje dosežke, rumeno, belo in pikčasto majico s Toura, rožnato z Gira … Le za vijolično ni bilo pravega pojasnila. »To je zelo lepa barva, v življenju moraš vedno imeti nekaj vijoličnega,« je Pogačar povedal o lepotcu, ki ga je opremil tudi z nalepkami svoje dobrodelne fundacije.

Naša asa, ki na dirki kajpak ne bosta sama, temveč bosta imela opravka s kopico nevarnih tekmecev, na čelu z Belgijcem Remcom Evenepoelom in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom, se nista mogla izogniti vprašanju, kaj bosta storila, če se boste otresla drugih kolesarjev in med seboj odločila o naslovu prvaka. »Odigrala bova igrico,« je odgovoril Roglič. »Tako je, odigrala bova kamen, škarje papir,« ga je dopolnil Pogačar.

Selektor Murn pa se ob takšnem razpletu ne bi vpletal. »Sama se bosta morala odločiti, za nas je pomembno samo to, da eden od Slovencev obleče mavrično majico.