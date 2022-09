Za Janjo bodo držali pesti tudi profesorji in sošolci

V Sloveniji se (športno) dogaja. Najboljše odbojkarske reprezentance na svetovni ravni so se in se še bodo bodle v Ljubljani, v Kopru pa bo danes in jutri preizkušnja svetovnega pokala v športnem plezanju. Globalna elita se bo na novi zunanji plezalni steni v okviru športnega kompleksa Bonifika merila v težavnostnem plezanju.

Koper bo po dolgih 25 letih merjenja svetovne konkurence v Kranju doživel tekmovalno premiero, za gala odprtje pa bodo poskrbeli tudi ugledni tekmovalni gostje, namreč vsi trije imetniki odličij z nedavnega evropskega prvenstva v Münchnu: trikrat zlata Janja Garnbret ter srebrna Mia Krampl in Luka Potočar.

Uvodni dan plezanja, danes od 9. ure naprej, bodo opravili kvalifikacijski del, ob 20. uri bo polfinale v ženski in moški konkurenci. Finale najboljše osmerice obeh spolov bo jutri, prav tako z začetkom ob 20.00. V Kopru, kjer je z investicijsko pomočjo mestne občine zrasel nov sodobni plezalni center (ta ima stene tako za težavnostno, balvansko kot hitrostno plezanje), se bo trudilo kar 17 članov slovenske izbrane vrste, devet v ženski in osem v moški konkurenci.

Garnbretova je na vrhunskem valu letošnje tekmovalne sezone, v svetovnem pokalu s petimi zmagami, štirimi zaporednimi v težavnosti, eno ima v balvanih, ni poražena, na starocelinskem prvenstvu je bila v balvanih, težavnosti in kombinaciji obeh tako ali tako spet razred zase. Tudi evropska podprvakinja v kombinaciji Mia Krampl (bila je že srebrna na svetovnem prvenstvu v težavnosti) in letošnji evropski podprvak v težavnostnem plezanju Luka Potočar, lani je bil na SP prav tako srebrn, bosta merila na zmagovalni oder.

Dva giba več kot sicer

»Na tekmo bom šla z enakim ciljem kot na vse preizkušnje doslej – po zmago. A se zavedam, da je pred domačim občinstvom težko tekmovati, saj mu želim pokazati najbolje, kar znam. Vem, da bodo na tekmo prišli moji prijatelji, nekdanji učitelji, profesorji, sošolci in sorodniki. Vem, da bodo tu tudi otroci, katerim smo vzorniki. Vse to je dodatna motivacija. Ko slišim slovenske spodbudne besede iz občinstva, storim še dva giba več, kot bi ju morebiti sicer. Na tekmo bom šla osredotočena in zbrana. Uživala bom, menim, da bo to res super tekma na super steni,« je navrgla prva svetovna zvezdnica vertikale Janja Garnbret.

Tudi Mia Krampl bo merila visoko.͏ »Ko sem prišla s tekem v Münchnu, sem bila psihično in telesno izčrpana. Potrebovala sem nekaj dni, da sem se vrnila v rutino treninga. A še vedno se mi zdi, da sem dobro pripravljena in upam, da bom to tudi pokazala. Veselim se podpore domačega občinstva, to je moja dodatna vzpodbuda,» je omenila Kramplova, na bavarskem EP četrta v težavnostnem plezanju. Potočar je lani z drugim mestom v Kranju osvojil prve stopničke v svetovnem pokalu, zanj je forma točno tam, kjer mora biti.

»Uvrstitev na stopničke je zame realen cilj, a je treba zanje ves čas tekmovanja vrhunsko plezati. Občinstvo je pomemben del vsakega športa in zagotovo bo tudi v Kopru velika motivacija za vse slovenske tekmovalce,« je dejal Luka.