Z mladostno energijo v Beljak

Takšnega hokejskega večera kot na šesti tekmi četrtfinala razširjene avstrijske lige Tivoli že dolgo ni doživel. Olimpija se je po podaljšku, v katerem je odločil gol Blaža Tomaževiča, lanske okrepitve zmajev z Jesenic, veselila zmage s 3:2 in izid v seriji izenačila na 3:3. O polfinalistu bosta tekmeca odločala v Beljaku drevi (19.15), po tej napeti predstavi pa smo se pogovarjali z vratarjem Žanom Usom, v prejšnji sezoni je bil ta Kranjčan prav tako med železarji, enim od junakov domače zmage.

Žan, v primerjavi s prejšnjimi tekmami je bila ta povsem drugačna in zaradi odgovorne igre obeh moštev bolj kakovostna – kaj menite?

»Drži, disciplina je bila na zelo visoki ravni, obrambi obeh moštev sta bili v polju odlični, praktično ni bilo napak.«

Vaše moštvo je že v tej premierni sezoni ICEHL doseglo zelo veliko ob spoznanju, da si je neposredno, torej brez kvalifikacijskega dela, priborilo uvrstitev v končnico.

»Seveda, o tem smo se tudi v slačilnici pogovarjali pred to serijo z Beljačani, zdaj pa si seveda želimo še stopničko več. Ko si tako blizu podviga, se nočeš ustaviti. Dejansko nas majhen korak loči do te naslednje stopničke.«

Kako bi sploh primerjali to opazno mladostno energijo vaše zasedbe in beljaško zasedbo odličnih tujcev?

»Prav imate, res imamo velike te nove energije, več drsamo od tekmeca, več smo pri ploščku. To pa ne odloča vedno, pri njih so res odlični tujci, imajo nedvomno več izkušenj kot mi. Priložnosti nimajo veliko, so pa zelo učinkoviti. In zato moramo biti ponosni, da smo jih že trikrat premagali, sploh pa v tako negotovi tekmi, kot je bila ta šesta.«

Kaj pa ta vaša energija, kako je bilo v premoru pred podaljškom?

»Ko smo prišli v slačilnico, smo si takoj dejali, da ne smemo razmišljati o tem, kaj smo zapravili, ker pravzaprav še ničesar nismo zapravili. Le s takšno zbranostjo moramo nadaljevati naprej. Verjeti od prvega do zadnjega, da bomo zabili ta gol odločitve.«

In tistih 10 minut čakanja na odločitev?

»Zelo dolgih, priznam. Občinstvo nas je takrat zelo lepo spodbujalo, verjel sem, da nam bodo sodniki priznali zadetek. Tako dolgo so si ogledovali posnetek, da sem si mislil, tu pa res mora biti srečen konec. Iz svojih vrat nisem videl tega trenutka odločitve, spraševal sem soigralce, ni bilo lahke odločitve. Vedno je tako, ko je odločitev na meji.«

Kaj pa je mogoče narediti v tako kratkem času, kot ga imate do te tekme št. 7?

»Vse tekme si sledijo v zelo majhnem presledku. Utrujeni smo, verjetno še bolj kot tekmeci, ker v sleherni nastop vložimo več energije. Ne smemo se vdati, moramo jih napadati, Beljačani imajo manj branilcev. Ponedeljek je bil za nas prost. V torek pa si moramo narediti res lep dan, uživati v dogodkih na ledu, odriniti proč pritisk.«

Kaj bi lahko na koncu odločilo?

»Ta širina, imamo štiri izenačene peterke. Predvsem pa bo pomembna disciplina na ledu. Tokrat smo storili le en prekršek za dve kazenski minuti, podobno moramo pristopiti tudi k tej tekmi, in zato verjamem, da imamo lepe možnosti za nov podvig.«