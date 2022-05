Vožnja na čas še čaka na svoj čas

Maraton Franja je ena od redkih množičnih športnih prireditev ne le v Sloveniji, temveč v Evropi, ki se ni zaustavila v času pandemije covida-19. A v letih 2020 in 2021 sta bila kolesarska praznika, med katerima je bilo mogoče vrteti pedale, ne pa se družiti, močno okrnjena. Zato pa bo letošnja 41. Franja 11. in 12. junija spet tista prava. V nedeljo se bo spet najprej dirkalo, nato pa v prireditvenem šotoru ob Ameriški ulici ob kozarcu piva pretiravalo pri opisovanju velikih kolesarskih podvigov.

»Tako je, po dveh sušnih izvedbah se na Franjo vrača podoba iz leta 2019. Izjema je le petkova vožnja na čas, ki je še nismo vrnili v spored, a kot je razkril predsednik organizacijskega odbora Jože Mermal, naj bi Franja v naslednjih letih spet postala tridnevni dogodek,« je na novinarski konferenci v Kristalni palači povedal direktor maratona Gorazd Penko. Ko bo vožnja na čas, ki je privabila približno 500 udeležencev na leto, spet na sporedu, se bodo prireditelji lahko približali številu udeležencev, ki so ga bila vajeni pred leti. »Številke še niso primerljive s časi pred epidemijo, se pa dvigajo. Lani je bilo na mali in veliki Franji nekaj manj kot 2000 udeležencev, letos jih bo gotovo več,« je nadaljeval Penko, ki se veseli predvsem spet bolj mednarodne udeležbe.

»Tujci se vračajo, ko je bilo prijavljenih okoli 1700 udeležencev, jih je bilo približno 20 odstotkov iz tujine, pri tem pa še nismo vpisali udeležencev iz Italije, ki sodelujejo v tekmovanju Alpe-Adria Tour.«

Avenija Tadeja Pogačarja

Ko smo že pri številkah, bodo letos nekoliko drugačne na sobotnih prireditvah s startom na Kongresnem trgu, družinsko-šolskem maratonu in barjanki.

»Zaradi del v Črni vasi smo traso družinskega maratona skrajšali za okoli 5 km in bo dolga 21 km, trasa barjanke pa je za 11 km krajša kot običajno, tokrat bo dolga 72 km. Ne bo dolgega odseka makadama, vendar bo vseeno zelo zanimivo. Marsikdo bo odkril kakšno novo cesto, ki je doslej še ni opazil,« je Penko povedal o začasni rešitvi. Njegova zadnja domislica je, da bi v bližnji prihodnosti start in cilj Franje prirejali na aveniji Tadeja Pogačarja: »Je prvi slovenski zmagovalec Toura in naš nekdanji član, ki ga brez Franje bržčas ne bi imeli. Želel sem si, da bi njegov dosežek ovekovečili na kovancih, vendar bi bilo to preveč zapleteno. Zato pa morda naše sponzorje pri BTC Cityju, ki nas podpira že 20 let, in MOL prepričamo, da Ameriško ulico preimenujejo v Avenijo Tadeja Pogačarja.«