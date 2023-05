Vodilni Evenepoel končal dirko po Italiji

Belgijski kolesar Remco Evenepoel je zaradi koronavirusa končal dirko po Italiji, so zapisali na spletni strani njegovega moštva Soudal Quick-Step. Triindvajsetletni Belgijec je po današnji zmagi na kronometru med Savignanom sul Rubiconejem in Ceseno v dolžini 35 km ponovno oblekel rožnato majico vodilnega v skupni razvrstitvi. Pred najbližjim zasledovalcem, Britancem Geraintom Thomasom je imel 45 sekund naskoka, pred tretjeuvrščenim slovenskim asom Primožem Rogličem pa 47 sekund.

Le nekaj ur kasneje so iz tabora svetovnega prvaka iz cestne dirke lani v Wollongongu sporočili, da je zaradi okužbe z novim koronovirusom končal letošnjo italijansko pentljo. »Resnično obžalujem, da zapuščam dirko po Italiji. Po predpisanem protokolu sem opravil test, ki je bil na mojo veliko žalost pozitiven,« je na klubski spletni strani zapisal Evenepoel.

»Nastop na dirki po Italiji je nekaj posebnega in zelo sem se veselil svojih nastopov v naslednjih dveh tednih. Zahvalil bi se članom svoje ekipe, ki so veliko truda vložili v moj nastop na Giru. Do konca letošnje dirke po Italiji bom njihov največji navijač,« je še zapisal Evenepoel. Ta se bo v ponedeljek z avtomobilom odpravil proti domovini.

Rožnato majico vodilnega oblekel Thomas

Po odhodu Evenepoela je rožnato majico vodilnega oblekel Thomas. Član moštva Ineos Grenadiers in zmagovalec dirke po Franciji iz leta 2018 ima dve sekundi prednosti pred Rogličem, trikratnim zmagovalcem dirke po Španiji med letoma 2019 in 2021 ter olimpijskim prvakom v vožnji na čas na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021.