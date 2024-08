Veste, kaj je v vrečicah, ki so jih v Parizu dobili vsi športniki? (VIDEO)

Na olimpijskih igrah v Parizu sodeluje približno 11 tisoč športnikov iz celega sveta in čeprav bodo mnogi izmed njih domov odšli domov brez medalje, se v domovino ne bodo vrnili praznih rok. Iz Pariza bodo poleg nepozabnih spominov in olimpijske izkušnje odnesli tudi darila, ki so jih zanje skupaj s pokrovitelji pripravili pokrovitelji.

Ob prihodu v olimpijsko vas so športniki prejeli darilno vrečko in mnogi so na družabnih omrežji razkrili, kaj se skriva v njih.

V vrečki je bila olimpijska zastava, dve steklenički za vodo, ena z napisom Coca-Cola druga pa z napisom Powerade. V vrečici sta bila šampon in gel za tuširanje Head & Shoulders, razkužilo in osveževalec zraka. Podarili so jim tudi zobno ščetko in zobno pasto. Poleg teh malenkosti pa so športniki prejeli tudi posebno izdajo mobilnega telefona Samsung Galaxy Z Flip, ki je vreden več kot tisoč evrov.