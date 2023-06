Verjamejo v veliko zgodbo mlade ekipe

V nedeljo bosta minili dve leti, odkar sta bila Slovenija in Izrael izbrana za gostitelja 39. evropskega prvenstva za košarkarice, Stožice pa za prizorišče tekem v skupinah C in D ter izločilnih bojev za kolajne. Zdaj je do začetka velika dogodka ostal zgolj teden dni, ki ga bodo naše reprezentantke poskušale izkoristiti na najboljši možni način. Pri tem želijo unovčiti izkušnje s treh zaporednih nastopov na EP v letih 2017, 2019 in 2021 ter prednost domačega igrišča.

Naše košarkarice na EP Četrtek, 15. t. m.: Slovenija – Velika Britanija (18); petek, 16. t. m.: Slovenija – Nemčija (18); nedelja, 18. t. m.: Slovenija – Francija (18).

Pred slovensko ekipo sta še zadnji pripravljalni tekmi s Črno goro – danes ob 18.00 v Stožicah in jutri ob isti uri v Kranju –, na katerih bo uigravala pomembne podrobnosti pred skupinskim delom eurobasketa z zahtevnimi izzivi. Vloga favorita skupine C pripada Franciji, ki je osvojila že 11 kolajn na EP (dve zlati v letih 2001 in 2009), nazadnje je bila srebrna za Srbijo in pred Belgijo. Zato je realno pričakovati, da se bo Slovenija z Veliko Britanijo in Nemčijo, ki se pred dvema letoma nista uvrstili med 16-člansko elito, borila za mesto v dodatnih kvalifikacijah za preboj v četrtfinale. V njih bi se pomerila z drugo- ali tretjeuvrščenim iz skupine D, v katerih bodo igrale branilka naslova Srbija, Turčija in Madžarska.

Slovenija pričakuje EP pod vodstvom Georgiosa Dikaioulakosa iz Grčije – oktobra 2021 je nasledil Damirja Grgića, ki je bil selektor sedem let in na treh EP, na katerih je popeljal ekipo do 14. in dveh 10. mest – in z močno pomlajeno izbrano vrsto. Zaradi poškodb, reprezentančne upokojitve Shante Evans, izključitve Nike Barič in drugih razlogov je v njej le pet udeleženk eurobasketa 2021, to so kapetanka Teja Oblak, Eva Lisec, Zala Friškovec, Tina Jakovina in Lea Debeljak. Slovenija bo prvič igrala na EP brez naturalizirane tujke. Ena od ključnih težav utegne biti pomanjkanje visokih igralk, potrebno kombinacijo centimetrov in izkušenj ima le 192 cm visoka Lisčeva, ki pričakuje svoje četrto EP.

Napredujejo v vseh pogledih

»Zelo se ga veselimo, še posebej, ker je vzdušje v reprezentanci odlično. Prvi skupni teden je pomenil manjši šok. Ko smo se zbrale, je bilo v ekipi nekaj majhnih otočkov, zdaj pa se vse bolj povezujemo v celoto. Dobro se razumemo med seboj in s selektorjem, vse se razvija v želeni smeri in vidno napredujemo v vseh pogledih,« pravi košarkarica, ki bo ob prvi priložnosti za počitek med EP (17. t. m.) dopolnila 28 let. Športno pot je začela kot rokometašica v Sevnici, po razpadu kluba pa se je pri 15 letih preselila pod koše v Grosuplju, Celju, Schiu, Szekszardu, Rocheju in nazadnje še v Kursku. Ker se reprezentanca ni okrepila z ameriškim centrom, se bo morala med EP še nekoliko bolj pomakniti pod obroč.

»Ni mi lahko, saj sem morala prevzeti drugačne naloge od tistih, na katere sem vajena. Toda verjamem v to, kar počnemo, in v veliko zgodbo, zato bomo morale prikriti vse vrzeli in se nenehno prilagajati, tako tiste iz nižjih lig kot evroligaške igralke. Ne nazadnje smo dobile selektorja, ki ima svoja prepričanja, s katerimi se je uveljavil v moški in ženski košarki, in od nas zahteva veliko, predvsem v obrambi,« poudarja adut reprezentance z igralno številko 1.