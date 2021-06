Že pred dvema letoma mi je nekdanji hokejski reprezentant in trener Andrej Brodnik vzneseno govoril o športnem raju pri naših vzhodnih sosedih. »Plače so raje dan prej kot dan pozneje,« je priznal. Pozneje, ko se je že ustalil pri hokejskem prvaku iz Szekesfehervarja, kjer je že tri leta in je vodja hokejske akademije od 16. leta navzdol, so mi med številnimi pozitivnimi izkušnjami in primerjavami s slovensko športno stvarnostjo še posebno ostale v spominu naslednje besede. »Vse, kar si zamislijo, izpolnijo. Bojim se, da bomo imeli več dvoran kot hokejistov,« je poveda...