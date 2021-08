Včeraj končal, danes bo že garal

V slogu Clarka Kenta je Damir Skomina slekel obleko z obeležji Nogometne zveze Slovenije, a se ni spremenil v Supermana, temveč z majico izolskega kluba napovedal, da bo kandidiral za mesto predsednika nekoč vidnega slovenskega prvoligaša. Tako se je po več mesecih špekulacij in več kot 1000 tekmah končala najuspešnejša sodniška kariera na sončni strani Alp, a nemudoma tudi začela nova, funkcionarska pot Primorca, ki je s sodniško piščalko v žepu obiskal vse konce Evrope, zdaj pa ima velike načrte tudi v domačem okolju.



»Prišel je dan, ko moram razkriti, da zaključujem sojenje. Vzrok pa je moja poškodba, ki se kljub vsej moji dobri volji, želji in trudu ni iztekla po načrtih,« je zbrane medije, med gledalci sta bila tudi predsednik nogometne zveze Radenko Mijatović in predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije David McDowell Zor, nagovoril Skomina. Priznal je, da se je nameraval posloviti na tekmah letošnjega eura 2020, ko pa je spoznal, da to ne bo mogoče, je bil to zanj precejšen udarec. »V sojenje sem vstopil še kot otrok, kot 16-letni fant, ki mu je bil prepovedan nogomet zaradi zdravja. Zdaj spet zaključujem iz zdravstvenih razlogov. Zadela me je prva mala smrt v življenju,« je bil čustven Skomina.



Prvo tekmo je kot pomočnik leta 1993 vodil v Kortah, izkušnja pa je bila tako slaba, da je bil prepričan, da bo tudi zadnja. »Imel sem daljše lase, bil sem deležen poniževanja in žaljivk. A kmalu sem videl, da imam smisel,« se je spominjal Skomina, ki je spisal zgodovino slovenskega nogometa kot prvi sodnik na olimpijskih igrah, evropskem in svetovnem prvenstvu. Sodeloval je tudi pri uvedbi sistema VAR in ga kot prvi v Evropi uporabil na tekmi lige prvakov. Kot najtežjo tekmo v karieri je izbral obračun Brazilije in Kameruna v četrtfinalu olimpijskih iger, poleg slovenskih derbijev in preostalih tekem, ki so na papirju največje (finala lige prvakov in evropske lige), pa so se mu v spomin vtisnile tudi tiste, ki so bile na sporedu daleč od soja žarometov.

Gotovo bodo drugačni

»V profesionalizmu ne smeš delati razlik. Sodil sem tekmo Bayern – Barcelona pred praznimi tribunami, čez osem dni pa tekmo 2. SNL Šmartno – Rudar Velenje. Nogomet se igra za ljudi, bilo jih je 200 zunaj ograjenega dela igrišča in neznansko sem užival ter se trudil. Tudi to je ključ do tega, da lahko tako dolgo zdržiš na tej ravni,« meni Skomina.



O njegovi novi predsedniški karieri še ni veliko informacij – po tem, ko je ponosno pokazal klubsko majico, je razkril nekaj več o načrtih z izolskim tretjeligašem. »Ne bomo se veliko pojavljali v medijih, zaprli se bomo in garali,« je napovedal. Izola naj bi postala resen klub z močno šolo, kjer bodo na prvo mesto postavljali zdrave odnose. »Veliko sem opazoval, kaj se v zadnjih letih dogaja na igriščih pri nas in v tujini. Gotovo bomo zelo drugačni. Ta projekt se je več let razvijal v moji glavi. A zdaj ne želim več le razmišljati,« je še povedal Skomina, ki je za izognitev navzkrižju interesov že napovedal slovo od mesta v upravnem odboru zveze sodnikov.

