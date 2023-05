Vas zanima, kam odhaja Roglič, imamo odgovor

Švicarska televizija je poročala, da bo slovenski kolesarski as Primož Roglič nastopil na osemdnevni dirki po Švici, ki se bo s kronometrom, prvim od dveh, začela v nedeljo, 11. junija. Uradne potrditve sicer še ni, je pa švicarska pentlja ena redkih dirk najvišje ravni, ki je Kisovčan še ni osvojil.

Doslej ima v svoji zbirki zmage na Giru, Vuelti, Dauphineju, Pariz-Nici, Tirreno-Adriaticu, po Baskiji, Kataloniji in Romandiji. FOTO: Jennifer Lorenzini, Reuters

Po zmagi na dirki po Italiji je Roglič skupaj z vodjo ekipe Richardom Pluggejem in direktorjem Merijnom Zeemanom odpotoval na Nizozemsko, kjer domuje njegova ekipa Jumbo-Visma. Gostoval je na nizozemski televiziji, kjer so ga vprašali, ali namerava letos nastopati na Touru. Njegov odgovor je bil ne, čeprav je nato vendarle dodal, da morda.

Zakoni vrhunskega športa

»Kdo ve,« ni imel jasnega odgovora Roglič, prav tako pa ni znal odgovoriti, kdaj se bo na dirko po Franciji vrnil. »Najprej želim domov, vprašajte ženo o tej zamisli. Najbrž pa bom nekoč vendarle šel na Tour,« je dejal.

Da ga letos v Franciji ne bo, pa je potrdil Zeeman. »Imamo druge načrte. Priprava na tako dirko je dolgotrajen proces. Lepo je misliti, da bi lahko dirkal tudi na Touru, a zakoni vrhunskega športa tega ne dovolijo,« meni Zeeman.

Zadnji kolesar, ki je zmagal in na Giru in na Touru, je bil leta 1998 Marco Pantani. Najbližje ponovitvi njegovega podviga sta bila Chris Froome in Tom Domoulin. Prvi je leta 2018 Giro dobil, na Touru pa bil tretji, drugi pa je istega leta na obeh dirkah vknjižil drugo mesto.