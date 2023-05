Odločitev o Touru je v Rogličevih rokah

»Želim le uživati v tem trenutku in se veseliti skupaj s svojo družino,« se Primož Roglič po zmagoslavju na 106. Giru ni spuščal v podrobnosti, ki so ga pripeljale do rožnate majice, kot tudi ni razkril svojih naslednjih kolesarskih izzivov. »Ve se, na katerih dirkah še nisem zmagal,« pa je 33-letni Zasavec dal vedeti, da je v njegovi prihodnosti vsaj še en naskok na zmago na Touru. Kolesarska logika veleva, da z njim počaka na naslednjo sezono, pravi Martin Hvastija.

Čustva s Svetih Višarij so se nekoliko polegla. Brez dvoma so bila del poti na vrh našega zvezdnika, ki je za 14 sekund ugnal Gerainta Thomasa, vendar se na kolesarskih dirkah zmaguje predvsem z močnimi nogami in bistro glavo. Roglič jih v sezoni 2023 gotovo premore, dobil je vse tri etapne dirke, na katerih je štartal – Tirreno–Adriatico, po Kataloniji in Giro.

»Velika pohvala gre Primožu in celotni ekipi, ne vem, ali so načrtovali, da bo šlo tako na tesno, vendar se jim je izšlo. Tri tedne so pametno dirkali in dobro razporedili moči. Osredotočil so se na zadnja dva dneva, vendar bržkone niso računali na tako majhne razlike, ob katerih lahko neko naključje odloči, ali ti uspe ali ne. Taktika je bila tvegana, jaz ne bi čakal na Svete Višarje, vprašanje pa je, ali je bilo prej mogoče kaj narediti, Ineos je imel zelo močno ekipo,« je taktični del dirke po Italiji ocenil Hvastija, ki je Giro kot kolesar petkrat začel in ga štirikrat končal.

Naključje, ki bi lahko odločilo o zmagi ali 2. mestu, je bila Rogličeva sneta veriga sredi vzpona na Svete Višarje. Vendar je tudi tukaj šlo za nekaj tveganja pri Rogličevi opremi. »Enojna verižnica brez vodila za verigo je vprašljiva tehnična izbira. Vendar je bila smola z verigo tudi trenutek preobrata. Dotlej je Primož dirkal nadzorovano, po tem je nehal gledati na številke in šel do cilja na vso moč,« se je slovenski strokovnjak dotaknil pripetljaja, ki je sprožil dinamit v Rogličevih nogah.

Tudi Remco bi imel težave

Vse drugo je zgodovina. Bi bila drugačna, če bi na dirki ostal Remco Evenepoel? »Žal mi je, da ni bilo Evenepoela, želel bi si videti ta obračun. Tudi Ineos bi ubral drugačno taktiko, če bi še imel Taa Geoghegana Harta. Po bitki je lahko biti pameten, a Remco bi bil na dolgih strmih klancih v podobnem položaju kot Thomas, Primož bi bil verjetno hitrejši, vendar so to zdaj samo ugibanja,« Hvastija meni, da bi Roglič lahko premagal tudi belgijskega zvezdnika.

Ugibanja krožijo tudi okoli Rogličevega nastopa na Touru, na katerem bo lansko zmago branil njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard. »Kolikor vem, ima proste roke pri izbiri dirk, morda se odloči tudi za Tour. Sicer je kolesarska logika, da je po Giru izčrpan, tritedenska dirka pusti posledice. Drugi močni kolesarji se pripravljajo posebej za Tour. Roglič bi ga preživel, vendar bi bile v tem položaju možnosti za zmago majhne,« Hvastija ocenjuje, da bi bilo bolje, če bi Roglič počakal z naskokom na rumeno majico.

Kaj pa rdečo na Vuelti, ki jo je osvojil že trikrat? »Za Slovence pa bi bilo idealno, če bi hoteli letos dobiti vse tri tritedenske dirke,« selektor reprezentance do 23 let ne skriva, koga vidi na vrhu v Franciji. Tadej Pogačar se je po aprilskem zlomu zapestja vrnil na kolo, Tour pa se bo v Bilbau začel 1. julija.

»Časa nima veliko, vendar bi mu moralo uspeti ob vsej sodobni podpori in znanosti. Morda bo šel na Tour brez ogrevalne dirke, nekoč je to bilo bogokletno, vendar je Roglič pokazal, da je to izvedljivo in da si potem zelo dober v tretjem tednu. Ni dvoma, da bo Pogačar po Rogličevi zmagi na Giru še bolj motiviran. To je ena od prednosti, ki jih prinaša rivalstvo.«