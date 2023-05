Fotogalerija slavja Primoža Rogliča v Rimu

»Želim le uživati v tem trenutku in se veseliti skupaj s svojo družino,« se Primož Roglič po zmagoslavju na 106. Giru ni spuščal v podrobnosti, ki so ga pripeljale do rožnate majice, kot tudi ni razkril svojih naslednjih kolesarskih izzivov.

Primož je v Rimu slavil eno izmed svojih največjih zmag v karieri. S to zmago se je Slovenija zapisala med države, ki so osvojile vse tri največje tritedenske kolesarske dirke - Dirko po Italiji (Giro d'Italia), Dirko po Franciji (Tour de France) in Dirko po Španiji (La Vuelta). Kar štiri skupne zmage na največjih tritedenskih dirkah je Sloveniji privozil Roglič.

FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

