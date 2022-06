Vabilo tudi Kristjanu Čehu

Po osvojenem prvem mestu v kvalifikacijah za zlati pokal SSL na Neuchatelskem jezeru v Švici se jadralna posadka Krpani Steklarna Hrastnik 1860, ki jo kot kapetan vodi legendarni olimpijec Vasilij Žbogar, že veseli nastopov na svetovnem prvenstvu v Bahrajnu, kjer se bo med 28. oktobrom in 20. novembrom zbrala smetana tega športa. V bodoči olimpijski disciplini želi Žbogar okrepitve poiskati tudi zunaj jadralskih krogov, omenil je celo metalca diska Kristjana Čeha.

Osvojili ste kopico kolajn z različnih tekmovanj, kako visoko na lestvici vaših dosežkov je uvrstitev na SP v Bahrajnu?

»Olimpijske igre so zagotovo neki športni vrh, a tam sem tekmoval proti omejenemu številu jadralcev, tu pa so vsi z vsega sveta. S športnega vidika je izjemno zahtevno, menim, da s psihološkega celo najzahtevnejše v moji karieri.«

V Švici so ekipo sestavljali Mitja Beltram, Tomaž Čopi,​ Vid Jeranko, Igor Lah, Veronika Macarol, Mitja Margon, Tina Mrak, Gašper Strahovnik in nekdanji veslač Jani Klemenčič. Kako iščete okrepitve, tudi zunaj jadralskih voda?

»Enega takšnega imam že v glavi in bi ga rad preizkusil, če bi obstajala ta možnost – to je Kristjan Čeh. Nismo še navezali stika z njim, on bi bil res pravi Krpan! (smeh) Če bi bil za to, bi poskusili. Na tem položaju potrebuješ silo, bolj si močan, bolj gre. Čez poletje bomo preizkušali nove člane in upam, da bo našel kaj časa. Vsekakor bi radi priključili še kakšnega slovenskega športnika, ki ni iz jadralskih voda.«

Kdo so favoriti SP?

»Tisti, ki so sicer pri vrhu na olimpijskih igrah, bodo v vrhu tudi tu. Največje pomorske države imajo bogatejšo tradicijo kot mi iz majhne Slovenije, a tudi mi imamo jadralce, ki so zelo dobri, in imamo to prednost, da odlično poznamo jadrnico.«

Ste pripravljeni vztrajati do OI 2028 v Los Angelesu?

»Tako daleč ne razmišljam, sicer pa z veseljem, če bom v kondiciji in se bom dobro počutil. Že pred 10 leti smo govorili o možnosti takšnega koncepta jadranja – ekipne športe mediji in občinstvo, še posebej na OI, bolj spremljajo. Takrat sem rekel, da nekaj takšnega potrebuje tudi olimpijsko jadranje.«

Če bi se vam uspelo prebiti v finalu, ki bo 20. novembra, bi si lahko dan pozneje v Katarju že ogledali prvo tekmo nogometnega SP.

»Mogoče se nam res izide! Svojim jadralcem obljubim, da bodo dobili vstopnico za SP v nogometu, če pridemo do finala.«