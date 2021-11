V Turčijo po evropski hat-trick

Vprašanju, kdaj je kakšen slovenski košarkarski klub zadnjič dobil uvodne tri tekme v evropski sezoni, bi moral slediti hiter in preprost odgovor, pa vendar je treba dodobra pobrskati po zgodovini. Zgodilo se je jeseni 2010, ko je takratna Union Olimpija zablestela v elitni evroligi. V Stožicah je ugnala Efes Pilsen in poznejšega prvaka Panathinaikos, oba po podaljških, ter vmes osvojila Milano; ustavil jo je šele CSKA v Moskvi. Danes ob 18. uri se bo priložnost za hat-trick ponudila še Cedeviti Olimpiji v Bursi v 3. krogu evropskega pokala.

V prejšnjih petih sezonah so Ljubljančani skupno iztržili le dve zmagi v uvodnih treh nastopih bodisi v Fibini ligi prvakov med letoma 2017 in 2019 bodisi v evropskem pokalu. Najslabše so se odrezali predlani s petimi začetnimi neuspehi, črni niz so prekinili lani, ko so po porazu z Nanterrom ugnali današnjega tekmeca Bursaspor in Gran Canario ter si prislužili napredovanje v top 16.

Nasploh gre pri povezavi med obetavnim startom in končnim dosežkom običajno v skladu s starim rekom, da se po jutru dan pozna, zato si Olimpijini košarkarji prizadevajo, da bi karseda hitro prebrodili obdobje oktobrsko-novembrskih nihanj, ki je značilno za številna moštva. V Stožicah so jih občutili zlasti v ligi ABA, na evropski sceni pa so prekosili Gran Canario in Bourg ter želijo ostati neporaženi.

Ugnali so Fenerbahče

»V evropskem pokalu nobeno gostovanje ni lahko. Bursaspor igra odlično, to potrjujeta zmagi nad evroligašem Fenerbahčejem v turški ligi in nad Umano v Benetkah. Gre za zelo nadarjeno ekipo, ki igra agresivno, njen trener Dušan Alimpijević pa nas kot nekdanji strateg FMP in Crvene zvezde odlično pozna. Da bi lahko prišli do ugodnega izida, bomo morali nadzorovati skok v obrambi in omejiti učinek tekmečevih ostrostrelcev,« zaskrbljeno razmišlja Olimpijin trener Jurica Golemac.

Ob vseh lepih besedah za današnjega tekmeca se namreč zaveda, da so tudi Turki marsikaj dolžni svojim navijačem. V domačem prvenstvu so dosegli le dve zmagi v šestih nastopih in so na 14. mestu, v prvem krogu evropskega pokala jih je zabolel prepričljiv poraz proti bolonjskemu Virtusu (83:101) v domači dvorani.

V uvodnih mednarodnih dvobojih so bili najučinkovitejši ameriško krilo Allerik Freeman (povp. 15 točk), branilec Derek Needham (12), sicer lani in predlani adut Mornarja iz Bara, center Egemen Güven (11) in krilni center iz ZDA David Dudzinski (9). Moštvo ima še dva Američana, branilca Andrewa Andrewsa in krilo Anthonyja Browna, ki doslej nista naredila večjega vtisa.

Ni kaj, Cedevita Olimpija ima več nevarnih mož, predvsem četrtega strelca evropskega pokala Jacoba Pullna (povp. 20) ter Jako Blažiča, ki je 16. najučinkovitejši (14,5), 8. med skakalci (6,5) in 12. med podajalci (4,5) v tekmovanju. Hkrati pa še precej orožij, za katera nihče ne ve, kdaj lahko eksplodirajo. Vrstni red v skupini B: Virtus, Cedevita Olimpija in Budućnost po 2:0, Valencia, Umana, Gran Canaria in Bursaspor po 1:1, Promitheas, Ulm in Bourg po 0:2.