V obrambi košarkarji Cedevite Olimpije igrali, kot da prvič vidijo FMP

Pred gostovanjem v Srbiji se je košarkarjem Cedevite Olimpije ponujala priložnost, da bi se kot prvi uvrstili v polfinale končnice lige ABA. Toda nato so igrali, kot da bi jim ustrezala še ena tekma proti FMP, da bi hranili ritem med čakanjem na razplet dvoboja med Partizanom in SC Derbyjem, ki se še nekaj časa ne bo začel zaradi obveznosti črno-belih v evroligi. V vsakem primeru pa predstava slovenskih prvakov ob prejeti stotici ni bila vredna mesta med najboljšo četverico v regiji. Odločitev bo padla konec tedna v Ljubljani, termin še ni znan.

Po domači zmagi s 87:77 je stožiška zasedba razočarala svoje privržence in izgubila s 96:102 (67:74, 45:50, 17:26). Petič v sezoni – drugič v ligi ABA po dvoboju s Crveno zvezdo 23. januarja – je njen tekmec presegel mejo stotih točk, pri tem pa je delovala, kot da ne pozna adutov nasprotnega moštva, čeprav se je z njim pomerila četrtič v šestih mesecih. Marsikaj je škripalo že v napadu, saj so manjkale točke prenekaterega nosilca igre, do zadnje četrtine tudi Yogija Ferrella, ki je bil z 22 točkami in 7 asistencami ob 4 izgubljenih žogah vnovič prvo ime Cedevite Olimpije.

Ljubljančanom ni pomagal 51-odstotni izkoristek metov iz igre (za tri 9:25), saj je bil FMP kar 57-odstotno učinkovit, dosegel pa je 13 trojk z 20 poskusi (65 %). O vrzelih v Olimpijini obrambi priča tudi podatek, da so trije domači košarkarji skupaj dosegli kar 71 točk. Krilo Beau Beech s 26 točkami (za dve 3:3, za tri 3:5, prosti meti 11:11) in krilni center Aleksa Stipanović (24 točk, za tri 6:9, v glavnem neovirano) sta pri tem izboljšala svoja strelska rekorda v ligi ABA, branilec Charles Manning (21) je za njim zaostal le za malo. Za primerjavo, ista trojica je teden dni poprej skupaj zmogla v Stožicah 29 točk. Olimpijini strelci: Rebec 2, Ferrell 22, Radović 5, Jeremić 7, Alibegović 5, Murić 13, Adams 13, Matković 9, Omić 8, Dragić 12.

V vseh četrtinah prejeli vsaj 24 točk

Cedevita Olimpija je v Železniku zadnjič vodila s 13:11 in v vseh štirih četrtinah prejela vsaj 24 točk, poltretjo minuto pred koncem pa je njen zaostanek znašal 13 točk (86:99). Trener Miro Alilović, ki je že med minutami posveta žolčno izražal svoje nezadovoljstvo, po razpletu ni spremenil mnenja: »Gostitelji so igrali samozavestno in agresivno, mi pa smo se slabo odzivali pri igri v obrambi, prav tako je bila na nizki ravni individualna odgovornost. Nekaterim domačim košarkarjem smo dovolili, da se preveč razigrajo, to pa nam je nato povzročalo preglavice med celotno tekmo.«

Njegovo moštvo si je s porazom nekoliko zapletlo igralni spored v naslednjih dveh tednih. V četrtek se bo namreč začela končnica slovenskega prvenstva. Vanjo bodo Ljubljančani, ki niso sodelovali v ligaškem delu tekmovanja, vstopili kot prvi nosilci pred Krko, Heliosom in GGD Šenčurjem, vendar brez prednosti tekme več na domačem igrišču. V četrtfinalnem nizu do dveh zmag jih čaka dvoboj s sedmo ekipo rednega dela sezone, možna tekmeca sta Šentjur in Terme Olimia.