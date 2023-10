V nezaupnici videli tudi napad na Fabjana

Lovrencij Galuf ni več predsednik Judo zveze Slovenije (JZS). Na sredini izredni seji skupščine JZS v Mariboru so mu po dobrih dveh letih izglasovali nezaupnico, za katero sam trdi, da ni bilo nobenega razloga. Burna razprava o njegovi razrešitvi (s 40 glasovi za in 28 proti), ki so jo z nezadovoljstvom pospremili tudi člani navijaške skupine Viole, sicer privrženci JK Pohorski odred, je dvignila pritisk številnim predstavnikom klubov.

Med sejo je padlo precej hudih obtožb, predvsem na račun predlagateljev nezaupnice, med katerimi je bil najbolj na udaru kritik Mitja Jenuš, ki so mu namenili različne zmerljivke in ga »vabili« celo ven, predsednik JK Apolon Maribor Hoče pa se je takoj odzval na izzivanja in že slekel pulover, tako da so ga morali kolegi miriti. Medsebojnega spoštovanja, na katero tako zelo prisegajo judoisti, predvčerajšnjim niso pokazali veliko.

Seveda imajo klubi vso pravico, da zamenjajo predsednika, sploh če imajo za to tehtne razloge. A teh nevtralni opazovalci v sredo niso slišali. Mnogi so bili privlečeni za lase, nekatere pa so pristojni hitro ovrgli. Kot, denimo, tistega o pretirani porabi sredstev. »Očitki ne držijo. Kdor jih je posredoval, je zavestno zavajal,« je poudaril Vlado Čuš, predsednik nadzornega odbora pri JZS.

Ni bilo potrebe za revolucijo

»Želimo si, da bi zveza prišla v prave roke, radi bi, da bi predsednica postala Urška Žolnir Jugovar (zaradi zakulisnih iger je odstopila s položaja prve podpredsednice),« je dejal Jenuš, nakar so ga začeli nasprotniki nezaupnice obstreljevati, naj nikar ne omenja imena olimpijske šampionke. Miro Bilič, ki je kot član ljubljanskega Bežigrada na seji zastopal vrhniški klub, je Galufu očital, da dela razkol znotraj JZS, kar naj bi občutili prav pri JK Bežigrad. »Želel je, da bi šli Kaja Kajzer in Andreja Leški trenirat k celjskemu klubu Z'dežele Sankaku,« je omenil Bilič in med Lovrencijevimi zagovorniki sprožil glasen krohot. Ivan Knafelc iz JK Shido je v vsem tem videl tudi napad na najuspešnejšega slovenskega trenerja Marjana Fabjana. »Vsi, ki pljuvate po Fabjanu, vedite, da se mu ne boste približali niti na 15 odstotkov ...«

Razgrete strasti je poskušal pomiriti tudi nekdanji dolgoletni generalni sekretar Franc Očko (nasledil ga je Aljaž Sedej), češ da ni potrebe za revolucijo, Franjo Murko, ki je bil vrsto let predstavnik za odnose z javnostmi pri JZS, pa je kamen spotike videl v užaljenosti Bogdana Gabrovca, ker ni več predstavnik juda pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS). Nekdanji prvi mož JZS in OKS, ki vodi klub (Proton) z le enim članom, je bil sicer prvopodpisani predlagatelj nezaupnice Galufu, namesto katerega bo do konca mandata oziroma predčasnih volitev judoiste vodil dosedanji drugi podpredsednik Borut Marošek iz JK Slovenj Gradec.

Vršilec dolžnosti prvega moža JZS je med glavnimi nalogami izpostavil čimprejšnji razpis volitev in začetek procesa sprave, ki je očitno nujno potrebna tudi med vodilnimi v slovenskem judu ...