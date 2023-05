V BiH po nogometni tekmi pretepli sodnike (VIDEO)

V 25. kolu prve lige kantona Tuzla, na tekmi sta se spopadli moštvi Ingram Duboki Potok in DSK Devetak, je prišlo do incidenta, v katerem so ga skupili sodniki.

Na facebook strani Prva liga pišejo, da naj bi celo predsednik Ingrama Šaban Alić prispeval k temu, da so se pobesneli domači navijači, ki so bili pod vtisom poraza njihovega moštva (gostje so slavili 2:1), lotili sodnikov. Trojec Arnautović, Kurbašić, Smajić je bil tako poškodovan, da so čisto vsi menda končali v bolnišnici.

Posnetek, ki se je razširil med nogometnimi zanesenjaki, prikazuje kaos, ki je nastal na igrišču, slišati je tudi skandiranje publike »cigani, cigani«, videti pa je tudi beg sodnikov. Za enega od njih je bil usoden varnostnik, ki ga je uspel toliko ovirati, da je padel po tleh. Potem se vidi še množico, ki se začne zbirati okoli njega ...