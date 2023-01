Utišati polno dvorano je neprecenljivo

Dvorana Spodek v Katovicah je betonski leteči krožnik in občasno se iz zvočnikov slišijo toni iz kultnega Spielbergovega filma Bližnja srečanja tretje vrste, s katerimi so vesoljci komunicirali s človeštvom. Slovenski rokometaši bodo danes (20.30) v njej morali zaigrati kot bitja z drugega planeta, če želijo utišati 10.000 navijačev in premagati gostitelje iz Poljske ter osvojiti pomembni točki na 28. svetovnem prvenstvu. Zormanov E. T. bi lahko bil Dean Bombač, ki se ga v poljskem taboru še najbolj bojijo ...

Slovenci so odločeni pokazati najboljšo predstavo od EP 2020, na katerem so osvojili četrto mesto. Na tej poti so v Göteborgu premagali tudi Poljsko, s katero so se srečali še v kvalifikacijah za euro 2022, v Celju so bili spomladi 2021 boljši z 32:29, v Opolah je bilo 27:26 za reprezentanco Patryka Rombela.

Takrat je bila Slovenija že v padajoči krivulji z Ljubomirjem Vranješem. Njegov naslednik Uroš Zorman bo še posebno motiviran proti Poljski, saj je tam preživel devet let. Poljsko govorita še dva naša igralca, Blaž Janc in Bombač. Slednji uživa velik ugled pri poljskih navijačih in tudi novinarjih, ki so bili povsem iz sebe, ko je Zorman na tekmi proti Savdski Arabiji (33:19) na tribuni pustil svojo prvo violino.

Dve sezoni, ki jih je Bombač preživel na Poljskem, mu nista ostali v najlepšem spominu, saj mu v tandemu z Zormanom ni uspelo pokazati vsega svojega znanja, nakar se je vrnil v Pick Szeged in tam spet začel čarati, kot se za čarovnika Dekija spodobi. V reprezentanci je najbolj blestel pred tremi leti na Švedskem, nepozabna je bila tekma z Islandijo, na kateri je odigral simultanko za pomembno zmago v Malmöju. Če bo nocoj ponovil predstavo in se snel z verige, se Poljakom ne obeta nič dobrega, Slovenija pa bi si že zagotovila dve točki za drugi del SP v Krakovu.

Je strah pred Bombačem upravičen? »Seveda je,« se je malce pošalil 33-letni srednji zunanji igralec in v preddverju hotela Novotel Centrum nadaljeval v bolj resnem tonu: »Nimajo se česa bati, tudi mi se ne bojimo nikogar. Pričakujem dobro in izenačeno tekmo. Prepričan pa sem, da bomo na koncu vzeli to, kar si želimo: dve točki.«

Poljaki se osredotočajo na Bombača, Zormana in Janca, kot da Slovenija ne bi imela drugih nevarnih orožij. »Mi trije smo preživeli lepo obdobje na Poljskem in poznajo nas, toda v soboto ne bo prijateljstva, šlo bo na nož,« pravi slovanski derbi napoveduje Bombač.

Tekma, ki je ne izpustiš

Okoliščine na moč spominjajo na leto 2020, ko so Slovenci z Bombačem v Göteborgu premagali domačo Švedsko. »Lepo je igrati v polni dvorani, še lepše jo je utišati. Pričakujem, da bo 10.000 navijačev ob koncu tiho in se bo slišalo naših nekaj sto,« bi rad Deki dal darilo rojakom, ena skupina je prišla tudi iz njegovega Kopra. Da proti Savdski Arabiji ni igral, ni bila taktična ukana: »Zagrabilo me je v hrbtu, še danes čutim bolečine. Toda pred nami je tekma, ki je ne izpustiš, tudi če ti manjka noga.«