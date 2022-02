Uroš Zorman novi selektor moške rokometne reprezentance

Rokometna zveza Slovenije (RZS) je na današnji seji predsedstva imenovala novega selektorja moške reprezentance. Po švedskem strokovnjaku Ljubomirju Vranješu bo to odgovorno mesto zasedel 42-letni Uroš Zorman.

Zorman je dvanajsti selektor Slovenije. Pred njim so bili na tem položaju še Tone Tiselj (1992-1994, 2003-2005), Miro Požun (1995-1996, 2008-2009), Slavko Ivezič (1996-1997, 2005-2007), Leopold Jeras (1998-2000), Matjaž Tominec (2000-2002), Niko Markovič (2002-2003), Kasim Kamenica (2007-2008), Zvonimir Serdarušić (2009-2010), Boris Denić (2010-2015), Veselin Vujović (2015-2019) in Ljubomir Vranješ (2019-2022).

Zorman bo ognjeni krst na novem položaju imel sredi prihodnjega meseca, ko Slovenijo 16. in 19. marca čakata dve tekmi proti Italiji v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023. Slovenija se bo v primeru zmage nad zahodno sosedo nato še 13. in 16. aprila pomerila s Srbijo. Skupna zmagovalka tega dvoboja se bo uvrstila na SP.