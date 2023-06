Urnaut: Če bomo igrali dobro, lahko premagamo vsakega na svetu

Pred slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je zelo naporno poletje. Začenjajo ga na prvem turnirju lige narodov na Japonskem, kjer jih v prihajajočem tednu dni po vrsti čakajo sami ugledni nasprotniki – Srbija, Bolgarija, Francija in Iran. V ospredju letošnjih reprezentančnih akcij bosta še avgustovsko evropsko prvenstvo in kvalifikacijski turnir za preboj na OI v Parizu, ki bo v začetku oktobra znova na Japonskem. Pred odhodom na daljni vzhod smo se pogovarjali s slovenskim kapetanom Tinetom Urnautom.

Za vami so kratke priprave in dve tekmi z Nizozemsko. Ste z reprezentančnimi kolegi že na isti valovni dolžini?

»Dolgo nismo bili skupaj, smo pa vsak trening izkoristili do konca in popravili kakšno malenkost. Tekmi z Nizozemsko sta bili koristni, da smo se spet malce začutili in skupaj odigrali kakšno tekmo. Nekaj igralcev več kot mesec dni ni odigralo srečanja, zanje je bilo to še posebej koristno, po več tednih treninga je vsaka tekma dobrodošla, da spet začutiš ta adrenalin.«

Turnir na Japonskem bo zahteven tudi zaradi časovne razlike. Sami imate s potovanji na Japonsko (Urnaut je letošnjo sezono odigral v Kariji, op. p.) veliko izkušenj, kako vpliva na vas?

»To bo kar velika težava. Prvi dan, ko prideš na Japonsko, si od dolge poti tako utrujen, da lahko zaspiš, drugo noč ob šestih zvečer komaj še gledaš, se boriš še kakšno uro, potem pa zaspiš in se zbudiš ob dveh ali treh zjutraj. In potem si dopoldne, ko bi moral normalno delovati, že spet zaspan in ta cikel se ponavlja. Jaz potrebujem 14 dni, da se navadim na ritem spanja.«

V reprezentanci navdušuje že dolgo časa. FOTO: Uroš Hočevar

Na Japonsko odhajate brez pravega korektorja (Tonček Štern ima še vedno težave s poškodovanim kolkom, datum njegove vrnitve še ni znan, op. p.), kako se bo to poznalo v igri?

»Matej Kök se je na prijateljskima tekmama proti Nizozemski izkazal na tem položaju, tudi Klemen Čebulj je nekaj nizov odigral kot korektor. Le selektor ve, kdo bo priložnost dobil na tekmi. A na koncu to na sistem igre ne bo vplivalo, še vedno mora dobro odigrati vseh šest igralcev, prednost zagotovo bo, da bodo štirje lahko sprejemali v polju. V takšni postavi še nismo igrali, bomo pa morali tudi malce rotirati, čakajo nas štiri tekme v petih dneh.«

Jedro slovenske reprezentance že vrsto let igra skupaj, bi te izkušnje lahko bile vaša prednost v primerjavi s tekmeci?

»Pri večini vrhunskih reprezentanc je podobno, skoraj vsi skupaj igrajo že vsaj dve, tri leta. Presenečenj tukaj ne bo, odločala bo forma igralcev, tudi dnevna forma. En dan odigraš super, naslednjega le pet odstotkov slabše, pa takoj izgubiš tekmo.«

S kakšnim rezultatskim izplenom na Japonskem bi bili zadovoljni?

»Vsako tekmo moramo odigrati na polno, na zmago, jasno je, da potrebujemo točke za uvrstitev na svetovni lestvici. Glavno je, da v igri pokažemo naš maksimum in skrijemo napake, o nasprotnikih bomo razmišljali šele pred tekmo. Če bomo igrali dobro odbojko in izgubili, si nimamo kaj očitati, a kot ponavljam že deset let – če bomo igrali dobro, lahko premagamo vsakega na svetu.«